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В Абхазии протестующие прорвались в здание парламента

В Абхазии протестующие прорвались в здание парламента - РИА Новости, 15.11.2024

В Абхазии протестующие прорвались в здание парламента

В Сухуме протестующие сломали решетки на окнах здания парламента Абхазии и прорвались внутрь, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T15:05

2024-11-15T15:05

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СУХУМ, 15 ноя — РИА Новости. В Сухуме протестующие сломали решетки на окнах здания парламента Абхазии и прорвались внутрь, передает корреспондент РИА Новости.Некоторые в то же время распиливали болгаркой двери парламента, в результате их удалось сломать. Силовики не противодействовали протестующим. Они только бросили в толпу несколько дымовых шашек, а затем покинули территорию. Корреспондент РИА Новости слышал, как один из них произнес: "На базу, нечего там больше делать".На этом фоне администрация президента заявила, что готовит документ об отзыве из парламента законопроекта о ратификации межправительственного соглашения с Россией об инвестициях.Столкновения силовиков и сторонников оппозиции начались утром у здания парламента. Протестующие повалили грузовиком часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками. Около здания были слышны звуки, похожие на выстрелы. Позже беспорядки перекинулись на территорию расположенной рядом администрации, где сторонники оппозиции протаранили грузовиком ворота.Участники акции требуют отставки президента Аслана Бжании. При этом они размахивают флагами Абхазии, среди них заметны и российские триколоры. По призыву через мегафон люди начинают скандировать: "Россия!", чтобы опровергнуть звучащие в их адрес обвинения в антироссийских настроениях.По словам главврача скорой помощи Сухума Аслана Джопуа, в столкновениях пострадало два человека.Сегодня высший законодательный орган Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации межправительственного соглашения с Россией об инвестициях. Но по решению депутатов заседание отменили.В начале недели парламент Абхазии принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот документ регламентирует некоторые понятия межправительственного соглашения с Россией об инвестициях, подписанного в Москве 30 октября. Оппозиция настаивает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии, и выступает против ратификации документа.По словам Бжании, отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц говорил, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.Беспорядки в Абхазии. Онлайн-репортаж >>

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Протестующие в Сухуме ломают дверь в здание парламента Абхазии Протестующие в Сухуме сломали дверь в здание парламента Абхазии, ворвались через него внутрь, передает корреспондент РИА Новости. 2024-11-15T15:05 true PT0M19S

Дымовые шашки в толпу: ответ силовиков на прорыв в здание парламента Абхазии Силовики в ответ на прорыв протестующих в здание парламента Абхазии кинули в толпу несколько дымовых шашек, передает корреспондент РИА Новости. 2024-11-15T15:05 true PT0M13S

Обстановка у здания парламента Абхазии Текущая обстановка у здания парламента Абхазии, где проходят протесты. Идут выступления из колонок, прорываться в здание протестующие не пытаются. 2024-11-15T15:05 true PT0M07S

Участники акции в Сухуме протаранили грузовиком ворота на территорию администрации президента Участники акции в Сухуме протаранили грузовиком ворота на территорию администрации президента республики, передает корреспондент РИА Новости. 2024-11-15T15:05 true PT0M17S

Протестующие закидывают силовиков яйцами и бутылками у парламента Абхазии Протестующие в Сухуме против ратификации договора с Россией об инвестициях закидывают силовиков яйцами и пластиковыми бутылками, передает корреспондент РИА Новости. 2024-11-15T15:05 true PT0M07S

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