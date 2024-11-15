https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1983986612.html

Президент Абхазии предпринимает меры по стабилизации обстановки

Президент Абхазии предпринимает меры по стабилизации обстановки - РИА Новости, 15.11.2024

Президент Абхазии предпринимает меры по стабилизации обстановки

Президент Абхазии Аслан Бжания предпринимает меры по стабилизации обстановки в республике, сообщает инфоцентр главы государства. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T15:01

2024-11-15T15:01

2024-11-15T15:08

абхазия

протесты в абхазии — 2024

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СУХУМ, 15 ноя - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания предпринимает меры по стабилизации обстановки в республике, сообщает инфоцентр главы государства."Президент Абхазии Аслан Бжания предпринимает меры по стабилизации обстановки в республике", - говорится в сообщении в Telegram-канале.В пятницу абхазский парламент должен был рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, выломали ворота правительственного комплекса и потребовали отставки президента республики.

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Обстановка у здания парламента Абхазии Текущая обстановка у здания парламента Абхазии, где проходят протесты. Идут выступления из колонок, прорываться в здание протестующие не пытаются. 2024-11-15T15:01 true PT0M07S

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абхазия, протесты в абхазии — 2024, в мире, россия, аслан бжания