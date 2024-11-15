https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1983980887.html

В Абхазии протестующие потребовали отставки президента

В Абхазии протестующие потребовали отставки президента - РИА Новости, 15.11.2024

В Абхазии протестующие потребовали отставки президента

Протестующие у комплекса правительственных зданий в Сухуме потребовали отставки президента Абхазии Аслана Бжании, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T14:37

2024-11-15T14:37

2024-11-15T23:04

в мире

абхазия

россия

аслан бжания

протесты в абхазии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983986055_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8d642354cafe6dd1c1edf28e2a8b98d7.jpg

СУХУМ, 15 ноя — РИА Новости. Протестующие у комплекса правительственных зданий в Сухуме потребовали отставки президента Абхазии Аслана Бжании, передает корреспондент РИА Новости."Пускай уйдет мирно, уйдет красиво, мы не хотим ломать окна и двери", — заявил один из участников протеста.Столкновения силовиков и сторонников оппозиции начались утром у здания парламента. Там протестующие выломали грузовиком часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками. Около здания были слышны звуки, похожие на выстрелы. Позже беспорядки перекинулись на территорию расположенной рядом администрации, где сторонники оппозиции протаранили грузовиком ворота. Сейчас входы в парламент и администрацию президента блокируют силовики, перед ними стоит большая толпа протестующих, которые не расходятся, но и прорываться в парламент не решаются.Участники акции размахивают флагами Абхазии, среди них заметный и российские триколоры. По призыву через мегафон люди начинают скандировать "Россия!" — чтобы опровергнуть звучащие в их адрес обвинения в антироссийских настроениях.По словам главврача скорой помощи Сухума Аслана Джопуа, в столкновениях пострадали два человека.Сегодня высший законодательный орган Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации межправительственного соглашения с Россией об инвестициях. Но по решению депутатов заседание отменили.В начале недели парламент Абхазии принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот документ регламентирует некоторые понятия межправительственного соглашения с Россией об инвестициях, подписанного в Москве 30 октября. Оппозиция настаивает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии, и выступает против ратификации документа.По словам Бжании, отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц говорил, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на то, чтобы восстановить ключевые направления своей экономики.Беспорядки в Абхазии. Онлайн-репортаж >>

абхазия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстановка у здания парламента Абхазии Текущая обстановка у здания парламента Абхазии, где проходят протесты. Идут выступления из колонок, прорываться в здание протестующие не пытаются. 2024-11-15T14:37 true PT0M07S

Протестующие у входа в парламент и администрацию президента Абхазии Входы в парламент и администрацию президента Абхазии блокированы силовиками, перед ними большая толпа протестующих, передает корреспондент РИА Новости. 2024-11-15T14:37 true PT0M19S

Протестующие закидывают силовиков яйцами и бутылками у парламента Абхазии Протестующие в Сухуме против ратификации договора с Россией об инвестициях закидывают силовиков яйцами и пластиковыми бутылками, передает корреспондент РИА Новости. 2024-11-15T14:37 true PT0M07S

Участники акции в Сухуме протаранили грузовиком ворота на территорию администрации президента Участники акции в Сухуме протаранили грузовиком ворота на территорию администрации президента республики, передает корреспондент РИА Новости. 2024-11-15T14:37 true PT0M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, абхазия, россия, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024, видео