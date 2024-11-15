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Абхазские министры покинули правительственные здания, пишут СМИ - РИА Новости, 15.11.2024
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14:26 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1983975687.html
Абхазские министры покинули правительственные здания, пишут СМИ
Абхазские министры покинули правительственные здания, пишут СМИ - РИА Новости, 15.11.2024
Абхазские министры покинули правительственные здания, пишут СМИ
Депутаты парламента Абхазии и ее министры покинули комплекс правительственных зданий в Сухуме, окруженный участниками массовых беспорядков, сообщает местное... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T14:26
2024-11-15T14:26
сухум
протесты в абхазии — 2024
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СУХУМ, 15 ноя – РИА Новости. Депутаты парламента Абхазии и ее министры покинули комплекс правительственных зданий в Сухуме, окруженный участниками массовых беспорядков, сообщает местное издание "Нужная газета"."Массовый исход из дворца на набережной (комплекса правительственных зданий - ред.). (Вице-премьер, министр экономики Абхазии) Кристина Озган и депутаты парламента уходят из здания", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания.Публикация содержит короткое видео, в котором представители властей республики быстрым шагом идут по одной из сухумских улиц.В пятницу абхазский парламент должен был рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, и осадили здание парламента, выломав ограду.Соглашение, подписанное 30 октября в Москве, позволяет российским компаниям реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты. Как заявил ранее глава комитета по международным связям абхазского парламента Алхас Барциц, Абхазия самостоятельно не сможет найти средства на то, чтобы восстановить ключевые, основополагающие направления своей экономики.В начале недели в Сухуме прошли акции протеста оппозиции после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Несколько оппозиционеров вечером 11 ноября были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум. После освобождения своих сторонников днем 12 ноября оппозиционеры разблокировали проезд.
https://ria.ru/20241115/abhazija-1983969142.html
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РИА Новости
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Силовики блокируют проход на территорию парламента Абхазии грузовиком пожарных служб
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2024-11-15T14:26
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PT0M35S
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Входы в парламент и администрацию президента Абхазии блокированы силовиками, перед ними большая толпа протестующих, передает корреспондент РИА Новости.
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сухум, протесты в абхазии — 2024, россия, абхазия, в мире
Сухум, Протесты в Абхазии — 2024, Россия, Абхазия, В мире
Абхазские министры покинули правительственные здания, пишут СМИ

"Нужная газета": абхазские министры покинули правительственные здания

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОбстановка у парламента Абхазии
Обстановка у парламента Абхазии - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
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СУХУМ, 15 ноя – РИА Новости. Депутаты парламента Абхазии и ее министры покинули комплекс правительственных зданий в Сухуме, окруженный участниками массовых беспорядков, сообщает местное издание "Нужная газета".
"Массовый исход из дворца на набережной (комплекса правительственных зданий - ред.). (Вице-премьер, министр экономики Абхазии) Кристина Озган и депутаты парламента уходят из здания", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания.
Публикация содержит короткое видео, в котором представители властей республики быстрым шагом идут по одной из сухумских улиц.
В пятницу абхазский парламент должен был рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, и осадили здание парламента, выломав ограду.
Обстановка у парламента Абхазии - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
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Соглашение, подписанное 30 октября в Москве, позволяет российским компаниям реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты. Как заявил ранее глава комитета по международным связям абхазского парламента Алхас Барциц, Абхазия самостоятельно не сможет найти средства на то, чтобы восстановить ключевые, основополагающие направления своей экономики.
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Абхазская оппозиция готовится вернуть республику в состав Грузии
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В начале недели в Сухуме прошли акции протеста оппозиции после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Несколько оппозиционеров вечером 11 ноября были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум. После освобождения своих сторонников днем 12 ноября оппозиционеры разблокировали проезд.
 
СухумПротесты в Абхазии — 2024РоссияАбхазияВ мире
 
 
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Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед нимБеспорядки в АбхазииВчера, 16:25
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