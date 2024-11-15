https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1983975687.html

Абхазские министры покинули правительственные здания, пишут СМИ

Абхазские министры покинули правительственные здания, пишут СМИ - РИА Новости, 15.11.2024

Абхазские министры покинули правительственные здания, пишут СМИ

Депутаты парламента Абхазии и ее министры покинули комплекс правительственных зданий в Сухуме, окруженный участниками массовых беспорядков, сообщает местное... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T14:26

2024-11-15T14:26

2024-11-15T14:26

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СУХУМ, 15 ноя – РИА Новости. Депутаты парламента Абхазии и ее министры покинули комплекс правительственных зданий в Сухуме, окруженный участниками массовых беспорядков, сообщает местное издание "Нужная газета"."Массовый исход из дворца на набережной (комплекса правительственных зданий - ред.). (Вице-премьер, министр экономики Абхазии) Кристина Озган и депутаты парламента уходят из здания", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания.Публикация содержит короткое видео, в котором представители властей республики быстрым шагом идут по одной из сухумских улиц.В пятницу абхазский парламент должен был рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, и осадили здание парламента, выломав ограду.Соглашение, подписанное 30 октября в Москве, позволяет российским компаниям реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты. Как заявил ранее глава комитета по международным связям абхазского парламента Алхас Барциц, Абхазия самостоятельно не сможет найти средства на то, чтобы восстановить ключевые, основополагающие направления своей экономики.В начале недели в Сухуме прошли акции протеста оппозиции после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Несколько оппозиционеров вечером 11 ноября были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум. После освобождения своих сторонников днем 12 ноября оппозиционеры разблокировали проезд.

https://ria.ru/20241115/abhazija-1983969142.html

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Силовики блокируют проход на территорию парламента Абхазии грузовиком пожарных служб Силовики попытались грузовиком пожарных служб заблокировать проход на территорию парламента Абхазии, у него выбили стекла и начали ломать машину, передает корреспондент РИА Новости. После наступило небольшое затишье, однако протестующие все еще пытаются залезть в автомобиль. 2024-11-15T14:26 true PT0M35S

Протестующие у входа в парламент и администрацию президента Абхазии Входы в парламент и администрацию президента Абхазии блокированы силовиками, перед ними большая толпа протестующих, передает корреспондент РИА Новости. 2024-11-15T14:26 true PT0M19S

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