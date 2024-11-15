https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1983954753.html
Протестующие в Абхазии зашли на территорию парламента
Протестующие в Абхазии зашли на территорию парламента - РИА Новости, 15.11.2024
Протестующие в Абхазии зашли на территорию парламента
Часть участников массовых беспорядков, устроенных в Сухуме противниками ратификации инвестиционного соглашения Абхазии с Россией, прошли на территорию... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T13:37
2024-11-15T13:37
2024-11-15T14:10
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протесты в абхазии — 2024
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СУХУМ, 15 ноя - РИА Новости. Часть участников массовых беспорядков, устроенных в Сухуме противниками ратификации инвестиционного соглашения Абхазии с Россией, прошли на территорию парламента, сотрудники правоохранительных органов отошли от ограждения, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в пятницу абхазские парламентарии отменили намеченное на сегодня рассмотрение вопроса ратификации инвестиционного соглашения с Россией, которое вызывает негативную реакцию оппозиционеров. Рассмотрение этого вопроса было решено отложить на следующую неделю, но протестующие практически сразу же заявили, что расходиться не намерены. Соглашение, подписанное 30 октября в Москве, позволяет российским компаниям реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты. Как заявил ранее глава комитета по международным связям абхазского парламента Алхас Барциц, Абхазия самостоятельно не сможет найти средства на то, чтобы восстановить ключевые, основополагающие направления своей экономики. В начале недели в Сухуме прошли акции протеста оппозиции после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Несколько оппозиционеров вечером 11 ноября были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум. После освобождения своих сторонников днем 12 ноября оппозиционеры разблокировали проезд.
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Протестующие проходят на территорию парламента Абхазии
Часть протестующих прошли на территорию парламента Абхазии, правоохранители отошли от ограды, передает корреспондент РИА Новости.
2024-11-15T13:37
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PT0M12S
Силовики блокируют проход на территорию парламента Абхазии грузовиком пожарных служб
Силовики попытались грузовиком пожарных служб заблокировать проход на территорию парламента Абхазии, у него выбили стекла и начали ломать машину, передает корреспондент РИА Новости.
После наступило небольшое затишье, однако протестующие все еще пытаются залезть в автомобиль.
2024-11-15T13:37
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Прорыв протестующих на территорию комплекса правительственных зданий
Прорыв протестующих на территорию комплекса правительственных зданий
2024-11-15T13:37
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в мире, абхазия, сухум, россия, протесты в абхазии — 2024
В мире, Абхазия, Сухум, Россия, Протесты в Абхазии — 2024
Протестующие в Абхазии зашли на территорию парламента
Протестующие в Сухуме прошли на территорию парламента