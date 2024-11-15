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В Абхазии протестующие протаранили ворота администрации президента

В Абхазии протестующие протаранили ворота администрации президента - РИА Новости, 15.11.2024

В Абхазии протестующие протаранили ворота администрации президента

В Сухуме участники акции протеста протаранили грузовиком ворота у здания администрации президента, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T13:41

2024-11-15T13:41

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СУХУМ, 15 ноя — РИА Новости. В Сухуме участники акции протеста протаранили грузовиком ворота у здания администрации президента, передает корреспондент РИА Новости.Столкновения силовиков и сторонников оппозиции начались утром у соседнего здания парламента. Там протестующие выломали грузовиком часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками. Около здания были слышны звуки, похожие на выстрелы.К протестующим вышли глава МВД и председатель Службы госбезопасности.По информации главного врача скорой помощи Сухума Аслана Джопуа, при штурме парламента пострадали два человека. Одного отправили в больницу с травмой головы, другому наложили несколько швов и отпустили.С утра люди стали собираться у парламента по призыву оппозиции. Высший законодательный орган должен был рассматривать вопрос о ратификации межправительственного соглашения с Россией об инвестициях. Но по решению депутатов заседание отменили.В начале недели парламент Абхазии принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот документ регламентирует некоторые понятия межправительственного соглашения с Россией об инвестициях, подписанного в Москве 30 октября.Оппозиция настаивает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии, и выступает против ратификации документа, призывая граждан выйти на улицы.По словам президента Аслана Бжании, отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц говорил, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на то, чтобы восстановить ключевые направления своей экономики.

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Участники акции в Сухуме протаранили грузовиком ворота на территорию администрации президента Участники акции в Сухуме протаранили грузовиком ворота на территорию администрации президента республики, передает корреспондент РИА Новости. 2024-11-15T13:41 true PT0M17S

Силовики блокируют проход на территорию парламента Абхазии грузовиком пожарных служб Силовики попытались грузовиком пожарных служб заблокировать проход на территорию парламента Абхазии, у него выбили стекла и начали ломать машину, передает корреспондент РИА Новости. После наступило небольшое затишье, однако протестующие все еще пытаются залезть в автомобиль. 2024-11-15T13:41 true PT0M35S

Протестующие закидывают силовиков яйцами и бутылками у парламента Абхазии Протестующие в Сухуме против ратификации договора с Россией об инвестициях закидывают силовиков яйцами и пластиковыми бутылками, передает корреспондент РИА Новости. 2024-11-15T13:41 true PT0M07S

Грузовик протестующих у ворот парламента Абхазии Грузовик протестующих выломал ворота забора парламента Абхазии, передает корреспондент РИА Новости. Протестующие уже прорвались на территорию здания. 2024-11-15T13:41 true PT0M07S

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