https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1983952830.html
В Абхазии протестующие протаранили ворота администрации президента
В Абхазии протестующие протаранили ворота администрации президента - РИА Новости, 15.11.2024
В Абхазии протестующие протаранили ворота администрации президента
В Сухуме участники акции протеста протаранили грузовиком ворота у здания администрации президента, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T13:41
2024-11-15T13:41
2024-11-15T14:50
протесты в абхазии — 2024
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СУХУМ, 15 ноя — РИА Новости. В Сухуме участники акции протеста протаранили грузовиком ворота у здания администрации президента, передает корреспондент РИА Новости.Столкновения силовиков и сторонников оппозиции начались утром у соседнего здания парламента. Там протестующие выломали грузовиком часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками. Около здания были слышны звуки, похожие на выстрелы.К протестующим вышли глава МВД и председатель Службы госбезопасности.По информации главного врача скорой помощи Сухума Аслана Джопуа, при штурме парламента пострадали два человека. Одного отправили в больницу с травмой головы, другому наложили несколько швов и отпустили.С утра люди стали собираться у парламента по призыву оппозиции. Высший законодательный орган должен был рассматривать вопрос о ратификации межправительственного соглашения с Россией об инвестициях. Но по решению депутатов заседание отменили.В начале недели парламент Абхазии принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот документ регламентирует некоторые понятия межправительственного соглашения с Россией об инвестициях, подписанного в Москве 30 октября.Оппозиция настаивает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии, и выступает против ратификации документа, призывая граждан выйти на улицы.По словам президента Аслана Бжании, отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц говорил, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на то, чтобы восстановить ключевые направления своей экономики.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Участники акции в Сухуме протаранили грузовиком ворота на территорию администрации президента
Участники акции в Сухуме протаранили грузовиком ворота на территорию администрации президента республики, передает корреспондент РИА Новости.
2024-11-15T13:41
true
PT0M17S
Силовики блокируют проход на территорию парламента Абхазии грузовиком пожарных служб
Силовики попытались грузовиком пожарных служб заблокировать проход на территорию парламента Абхазии, у него выбили стекла и начали ломать машину, передает корреспондент РИА Новости.
После наступило небольшое затишье, однако протестующие все еще пытаются залезть в автомобиль.
2024-11-15T13:41
true
PT0M35S
Протестующие закидывают силовиков яйцами и бутылками у парламента Абхазии
Протестующие в Сухуме против ратификации договора с Россией об инвестициях закидывают силовиков яйцами и пластиковыми бутылками, передает корреспондент РИА Новости.
2024-11-15T13:41
true
PT0M07S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983960737_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9daaab7279bbda276c22f20dd83f09e5.jpg
Грузовик протестующих у ворот парламента Абхазии
Грузовик протестующих выломал ворота забора парламента Абхазии, передает корреспондент РИА Новости. Протестующие уже прорвались на территорию здания.
2024-11-15T13:41
true
PT0M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
протесты в абхазии — 2024, видео, в мире, абхазия, россия
Протесты в Абхазии — 2024, В мире, Абхазия, Россия
В Абхазии протестующие протаранили ворота администрации президента
В Абхазии протестующие протаранили ворота на территорию администрации президента
СУХУМ, 15 ноя — РИА Новости. В Сухуме участники акции протеста протаранили грузовиком ворота у здания администрации президента, передает корреспондент РИА Новости.
Столкновения силовиков и сторонников оппозиции начались утром у соседнего здания парламента. Там протестующие выломали грузовиком часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками. Около здания были слышны звуки, похожие на выстрелы.
К протестующим вышли глава МВД и председатель Службы госбезопасности.
По информации главного врача скорой помощи Сухума Аслана Джопуа, при штурме парламента пострадали два человека. Одного отправили в больницу с травмой головы, другому наложили несколько швов и отпустили.
С утра люди стали собираться у парламента по призыву оппозиции. Высший законодательный орган должен был рассматривать вопрос о ратификации межправительственного соглашения с Россией
об инвестициях. Но по решению депутатов заседание отменили.
В начале недели парламент Абхазии принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот документ регламентирует некоторые понятия межправительственного соглашения с Россией об инвестициях, подписанного в Москве
30 октября.
Оппозиция настаивает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии, и выступает против ратификации документа, призывая граждан выйти на улицы.
По словам президента Аслана Бжании
, отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц говорил, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на то, чтобы восстановить ключевые направления своей экономики.