https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1983952695.html
Главы МВД и СГБ Абхазии вышли на переговоры с протестующими в Сухуме
Главы МВД и СГБ Абхазии вышли на переговоры с протестующими в Сухуме - РИА Новости, 15.11.2024
Главы МВД и СГБ Абхазии вышли на переговоры с протестующими в Сухуме
Глава МВД Абхазии и председатель Службы госбезопасности страны вышли на переговоры с протестующими, сообщил инфоцентр президента республики. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T13:40
2024-11-15T13:40
2024-11-15T13:48
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протесты в абхазии — 2024
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СУХУМ, 15 ноя - РИА Новости. Глава МВД Абхазии и председатель Службы госбезопасности страны вышли на переговоры с протестующими, сообщил инфоцентр президента республики."Глава МВД и председатель СГБ также вышли на переговоры с протестующими", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале инфоцентра.Ранее в пятницу абхазские парламентарии отменили намеченное на сегодня рассмотрение вопроса ратификации инвестиционного соглашения с Россией, которое вызывает негативную реакцию оппозиционеров. Рассмотрение этого вопроса было решено отложить на следующую неделю, но собравшиеся у парламента сторонники оппозиции практически сразу же заявили, что расходиться не намерены.Соглашение, подписанное 30 октября в Москве, позволяет российским компаниям реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты. Как заявил ранее глава комитета по международным связям абхазского парламента Алхас Барциц, Абхазия самостоятельно не сможет найти средства на то, чтобы восстановить ключевые, основополагающие направления своей экономики.В начале недели в Сухуме прошли акции протеста оппозиции после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Несколько оппозиционеров вечером 11 ноября были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум. После освобождения своих сторонников днем 12 ноября оппозиционеры разблокировали проезд.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Силовики блокируют проход на территорию парламента Абхазии грузовиком пожарных служб
Силовики попытались грузовиком пожарных служб заблокировать проход на территорию парламента Абхазии, у него выбили стекла и начали ломать машину, передает корреспондент РИА Новости.
После наступило небольшое затишье, однако протестующие все еще пытаются залезть в автомобиль.
2024-11-15T13:40
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PT0M35S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983945178_0:124:995:870_1920x0_80_0_0_dca7906437585764820c84ced61d00b9.jpg
Протестующие закидывают силовиков яйцами и бутылками у парламента Абхазии
Протестующие в Сухуме против ратификации договора с Россией об инвестициях закидывают силовиков яйцами и пластиковыми бутылками, передает корреспондент РИА Новости.
2024-11-15T13:40
true
PT0M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, абхазия, сухум, протесты в абхазии — 2024, видео
В мире, Абхазия, Сухум, Протесты в Абхазии — 2024
Главы МВД и СГБ Абхазии вышли на переговоры с протестующими в Сухуме
Главы МВД и Службы госбезопасности Абхазии вышли на переговоры с протестующими
СУХУМ, 15 ноя - РИА Новости. Глава МВД Абхазии и председатель Службы госбезопасности страны вышли на переговоры с протестующими, сообщил инфоцентр президента республики.
"Глава МВД и председатель СГБ также вышли на переговоры с протестующими", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале инфоцентра.
Ранее в пятницу абхазские парламентарии отменили намеченное на сегодня рассмотрение вопроса ратификации инвестиционного соглашения с Россией, которое вызывает негативную реакцию оппозиционеров. Рассмотрение этого вопроса было решено отложить на следующую неделю, но собравшиеся у парламента сторонники оппозиции практически сразу же заявили, что расходиться не намерены.
Соглашение, подписанное 30 октября в Москве, позволяет российским компаниям реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты. Как заявил ранее глава комитета по международным связям абхазского парламента Алхас Барциц, Абхазия самостоятельно не сможет найти средства на то, чтобы восстановить ключевые, основополагающие направления своей экономики.
В начале недели в Сухуме прошли акции протеста оппозиции после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Несколько оппозиционеров вечером 11 ноября были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум. После освобождения своих сторонников днем 12 ноября оппозиционеры разблокировали проезд.