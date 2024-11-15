https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1983952440.html

В Абхазии силовики попытались заблокировать проход протестующим

В Абхазии силовики попытались заблокировать проход протестующим - РИА Новости, 15.11.2024

В Абхазии силовики попытались заблокировать проход протестующим

Абхазские силовики попытались блокировать территорию парламента республики с помощью грузовика МЧС, но протестующие сторонники оппозиции разбили стекла в кабине РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T13:00

2024-11-15T13:00

2024-11-15T13:45

протесты в абхазии — 2024

абхазия

сухум

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983953023_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f7d0177245aa816a9514463263c7cfc2.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Абхазские силовики попытались блокировать территорию парламента республики с помощью грузовика МЧС, но протестующие сторонники оппозиции разбили стекла в кабине автомобиля, выломали на нем часть ограды и прорвались на территорию перед зданием законодательного органа, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в пятницу абхазские парламентарии отменили намеченное на сегодня рассмотрение вопроса ратификации инвестиционного соглашения с Россией, которое вызывает негативную реакцию оппозиционеров. Рассмотрение этого вопроса было решено отложить на следующую неделю, но протестующие практически сразу же заявили, что расходиться не намерены.Соглашение, подписанное 30 октября в Москве, позволяет российским компаниям реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты. Как заявил ранее глава комитета по международным связям абхазского парламента Алхас Барциц, Абхазия самостоятельно не сможет найти средства на то, чтобы восстановить ключевые направления своей экономики.В начале недели в Сухуме прошли акции протеста оппозиции после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Несколько оппозиционеров вечером 11 ноября были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум. После освобождения своих сторонников во вторник вечером оппозиционеры разблокировали проезд.

https://ria.ru/20241112/abkhaziya-1983303638.html

абхазия

сухум

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Силовики блокируют проход на территорию парламента Абхазии грузовиком пожарных служб Силовики попытались грузовиком пожарных служб заблокировать проход на территорию парламента Абхазии, у него выбили стекла и начали ломать машину, передает корреспондент РИА Новости. После наступило небольшое затишье, однако протестующие все еще пытаются залезть в автомобиль. 2024-11-15T13:00 true PT0M35S

Протестующие закидывают силовиков яйцами и бутылками у парламента Абхазии Протестующие в Сухуме против ратификации договора с Россией об инвестициях закидывают силовиков яйцами и пластиковыми бутылками, передает корреспондент РИА Новости. 2024-11-15T13:00 true PT0M07S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

протесты в абхазии — 2024, абхазия, сухум, россия, в мире