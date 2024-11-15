https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1983947446.html

В Абхазии правоохранители преградили путь протестующим

В Абхазии правоохранители преградили путь протестующим - РИА Новости, 15.11.2024

В Абхазии правоохранители преградили путь протестующим

Правоохранители, выстроившись в кордон, преградили путь протестующим, выломавшим забор у здания парламента Абхазии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T13:29

2024-11-15T13:29

2024-11-15T13:38

протесты в абхазии — 2024

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СУХУМ, 15 ноя - РИА Новости. Правоохранители, выстроившись в кордон, преградили путь протестующим, выломавшим забор у здания парламента Абхазии, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в пятницу абхазские парламентарии отменили намеченное на этот день рассмотрение вопроса ратификации инвестиционного соглашения с Россией, которое вызывает негативную реакцию оппозиционеров. Рассмотрение этого вопроса было решено отложить на следующую неделю, но протестующие практически сразу же заявили, что расходиться не намерены.Соглашение, подписанное 30 октября в Москве, позволяет российским компаниям реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты. Как заявил ранее глава комитета по международным связям абхазского парламента Алхас Барциц, Абхазия самостоятельно не сможет найти средства на то, чтобы восстановить ключевые, основополагающие направления своей экономики.В начале недели в Сухуме прошли акции протеста оппозиции после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Несколько оппозиционеров вечером 11 ноября были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум. После освобождения своих сторонников днем 12 ноября оппозиционеры разблокировали проезд.

https://ria.ru/20241112/abkhaziya-1983303638.html

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Беспорядки у парламента Абхазии Протестующие у парламента Абхазии выломали еще часть забора, кидают файеры в сторону здания, передает корреспондент РИА Новости. 2024-11-15T13:29 true PT0M14S

Протестующие закидывают силовиков яйцами и бутылками у парламента Абхазии Протестующие в Сухуме против ратификации договора с Россией об инвестициях закидывают силовиков яйцами и пластиковыми бутылками, передает корреспондент РИА Новости. 2024-11-15T13:29 true PT0M07S

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протесты в абхазии — 2024, абхазия, сухум, россия, в мире