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У парламента Абхазии раздались выстрелы - РИА Новости, 15.11.2024
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13:18 15.11.2024 (обновлено: 13:50 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1983944737.html
У парламента Абхазии раздались выстрелы
У парламента Абхазии раздались выстрелы - РИА Новости, 15.11.2024
У парламента Абхазии раздались выстрелы
Звуки, похожие на выстрелы, слышны у парламента Абхазии в Сухуме - там происходят столкновения между силовиками, охраняющими здание высшего законодательного... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T13:18
2024-11-15T13:50
протесты в абхазии — 2024
абхазия
россия
сухум
в мире
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СУХУМ, 15 ноя - РИА Новости. Звуки, похожие на выстрелы, слышны у парламента Абхазии в Сухуме - там происходят столкновения между силовиками, охраняющими здание высшего законодательного органа республики, и сторонниками оппозиции, выступающими против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в пятницу абхазские парламентарии отменили намеченное на сегодня рассмотрение вопроса ратификации инвестиционного соглашения с Россией, которое вызывает негативную реакцию оппозиционеров. Рассмотрение этого вопроса было решено отложить на следующую неделю, но протестующие практически сразу же заявили, что расходиться не намерены.Соглашение, подписанное 30 октября в Москве, позволяет российским компаниям реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты. Как заявил ранее глава комитета по международным связям абхазского парламента Алхас Барциц, Абхазия самостоятельно не сможет найти средства на то, чтобы восстановить ключевые, основополагающие направления своей экономики.В начале недели в Сухуме прошли акции протеста оппозиции после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Несколько оппозиционеров вечером 11 ноября были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум. После освобождения своих сторонников днем 12 ноября оппозиционеры разблокировали проезд.
https://ria.ru/20241112/abkhaziya-1983303638.html
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РИА Новости
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Беспорядки у парламента Абхазии
Протестующие у парламента Абхазии выломали еще часть забора, кидают файеры в сторону здания, передает корреспондент РИА Новости.
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протесты в абхазии — 2024, абхазия, россия, сухум, в мире
Протесты в Абхазии — 2024, Абхазия, Россия, Сухум, В мире
У парламента Абхазии раздались выстрелы

У парламента Абхазии, где проходит акция протеста, раздались выстрелы

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОбстановка у парламента Абхазии в Сухуме
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости
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Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме
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СУХУМ, 15 ноя - РИА Новости. Звуки, похожие на выстрелы, слышны у парламента Абхазии в Сухуме - там происходят столкновения между силовиками, охраняющими здание высшего законодательного органа республики, и сторонниками оппозиции, выступающими против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в пятницу абхазские парламентарии отменили намеченное на сегодня рассмотрение вопроса ратификации инвестиционного соглашения с Россией, которое вызывает негативную реакцию оппозиционеров. Рассмотрение этого вопроса было решено отложить на следующую неделю, но протестующие практически сразу же заявили, что расходиться не намерены.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Абхазская оппозиция готовится вернуть республику в состав Грузии
12 ноября, 15:23
Соглашение, подписанное 30 октября в Москве, позволяет российским компаниям реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты. Как заявил ранее глава комитета по международным связям абхазского парламента Алхас Барциц, Абхазия самостоятельно не сможет найти средства на то, чтобы восстановить ключевые, основополагающие направления своей экономики.
В начале недели в Сухуме прошли акции протеста оппозиции после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Несколько оппозиционеров вечером 11 ноября были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум. После освобождения своих сторонников днем 12 ноября оппозиционеры разблокировали проезд.
Столкновение силовиков и протестующих в Абхазии. Кадры с дрона - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Силовики применили слезоточивый газ против протестующих в Абхазии
Вчера, 13:13
 
Протесты в Абхазии — 2024АбхазияРоссияСухумВ мире
 
 
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Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед нимБеспорядки в АбхазииВчера, 16:25
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