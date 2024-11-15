У парламента Абхазии раздались выстрелы
У парламента Абхазии, где проходит акция протеста, раздались выстрелы
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме
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СУХУМ, 15 ноя - РИА Новости. Звуки, похожие на выстрелы, слышны у парламента Абхазии в Сухуме - там происходят столкновения между силовиками, охраняющими здание высшего законодательного органа республики, и сторонниками оппозиции, выступающими против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в пятницу абхазские парламентарии отменили намеченное на сегодня рассмотрение вопроса ратификации инвестиционного соглашения с Россией, которое вызывает негативную реакцию оппозиционеров. Рассмотрение этого вопроса было решено отложить на следующую неделю, но протестующие практически сразу же заявили, что расходиться не намерены.
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Соглашение, подписанное 30 октября в Москве, позволяет российским компаниям реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты. Как заявил ранее глава комитета по международным связям абхазского парламента Алхас Барциц, Абхазия самостоятельно не сможет найти средства на то, чтобы восстановить ключевые, основополагающие направления своей экономики.
В начале недели в Сухуме прошли акции протеста оппозиции после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Несколько оппозиционеров вечером 11 ноября были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум. После освобождения своих сторонников днем 12 ноября оппозиционеры разблокировали проезд.