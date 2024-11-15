https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1983943281.html

Силовики применили слезоточивый газ против протестующих в Абхазии

Силовики применили слезоточивый газ против протестующих в Абхазии - РИА Новости, 15.11.2024

Силовики применили слезоточивый газ против протестующих в Абхазии

Сотрудники силовых структур Абхазии применили слезоточивый газ против участников беспорядков у здания парламента в Сухуме, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T13:13

2024-11-15T13:13

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Сотрудники силовых структур Абхазии применили слезоточивый газ против участников беспорядков у здания парламента в Сухуме, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в пятницу абхазские парламентарии отменили намеченное на сегодня рассмотрение вопроса ратификации инвестиционного соглашения с Россией, которое вызывает негативную реакцию оппозиционеров. Рассмотрение этого вопроса отложили на следующую неделю, но протестующие практически сразу же заявили, что расходиться не намерены. Соглашение, подписанное 30 октября в Москве, позволяет российским компаниям реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты. Как заявил ранее глава комитета по международным связям абхазского парламента Алхас Барциц, Абхазия самостоятельно не сможет найти средства на то, чтобы восстановить ключевые, основополагающие направления своей экономики. В начале недели в Сухуме прошли акции протеста оппозиции после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Несколько оппозиционеров вечером 11 ноября были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум. После освобождения своих сторонников днем 12 ноября оппозиционеры разблокировали проезд.

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Столкновение силовиков и протестующих в Абхазии. Кадры с дрона Столкновение силовиков и протестующих в Абхазии. Кадры с дрона 2024-11-15T13:13 true PT0M45S

Силовики блокируют проход на территорию парламента Абхазии грузовиком пожарных служб Силовики попытались грузовиком пожарных служб заблокировать проход на территорию парламента Абхазии, у него выбили стекла и начали ломать машину, передает корреспондент РИА Новости. После наступило небольшое затишье, однако протестующие все еще пытаются залезть в автомобиль. 2024-11-15T13:13 true PT0M35S

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