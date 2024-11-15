https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1983923291.html
В Абхазии протестующие прорвались на территорию парламента
В Абхазии протестующие прорвались на территорию парламента - РИА Новости, 15.11.2024
В Абхазии протестующие прорвались на территорию парламента
В Абхазии протестующие прорвались на территорию парламента, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T12:23
2024-11-15T12:23
2024-11-15T13:32
протесты в абхазии — 2024
абхазия
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аслан бжания
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СУХУМ, 15 ноя — РИА Новости. В Абхазии протестующие прорвались на территорию парламента, передает корреспондент РИА Новости.Около здания начались столкновения силовиков и участников акции протеста. Правоохранители хотели заблокировать территорию с помощью грузовика, но протестующие разбили стекла машине и выломали на ней часть ограды. При этом само здание оцеплено силовиками. Сторонники оппозиции стоят перед оцеплением и бросают пластиковые и стеклянные бутылки, яйца и доски. Правоохранители отбрасывают бутылки обратно.Позже протестующие выломали еще часть ограды и начали бросать в оцепление файеры. В ответ силовики применили слезоточивый газ. Около здания парламента также были слышны звуки, похожие на выстрелы.С утра у парламента по призыву оппозиции стали собираться люди. Высший законодательный орган должен был рассматривать вопрос о ратификации межправительственного соглашения с Россией об инвестициях. Но по решению депутатов заседание отменили.В начале недели парламент Абхазии принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот документ регламентирует некоторые понятия межправительственного соглашения с Россией об инвестициях, подписанного в Москве 30 октября. Оппозиция настаивает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии, и выступает против ратификации документа, призывая граждан выйти на улицы.По словам президента Аслана Бжании, отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц говорил, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на то, чтобы восстановить ключевые направления своей экономики.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Грузовик протестующих у ворот парламента Абхазии
Грузовик протестующих выломал ворота забора парламента Абхазии, передает корреспондент РИА Новости. Протестующие уже прорвались на территорию здания.
2024-11-15T12:23
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PT0M07S
Протестующие закидывают силовиков яйцами и бутылками у парламента Абхазии
Протестующие в Сухуме против ратификации договора с Россией об инвестициях закидывают силовиков яйцами и пластиковыми бутылками, передает корреспондент РИА Новости.
2024-11-15T12:23
true
PT0M07S
Беспорядки у парламента Абхазии
Протестующие у парламента Абхазии выломали еще часть забора, кидают файеры в сторону здания, передает корреспондент РИА Новости.
2024-11-15T12:23
true
PT0M14S
Столкновение силовиков и участников акции протеста у здания парламента Абхазии
Столкновение силовиков и участников акции протеста произошло у здания парламента Абхазии, где планировалось рассмотреть соглашение об инвестиционном соглашении с Россией, передает корреспондент РИА Новости.
2024-11-15T12:23
true
PT0M12S
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Силовики блокируют проход на территорию парламента Абхазии грузовиком пожарных служб
Силовики попытались грузовиком пожарных служб заблокировать проход на территорию парламента Абхазии, у него выбили стекла и начали ломать машину, передает корреспондент РИА Новости.
После наступило небольшое затишье, однако протестующие все еще пытаются залезть в автомобиль.
2024-11-15T12:23
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PT0M35S
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протесты в абхазии — 2024, абхазия, в мире, россия, аслан бжания, видео
Протесты в Абхазии — 2024, Абхазия, В мире, Россия, Аслан Бжания
В Абхазии протестующие прорвались на территорию парламента
В Абхазии участники акции протеста прорвались на территорию парламента
СУХУМ, 15 ноя — РИА Новости. В Абхазии протестующие прорвались на территорию парламента, передает корреспондент РИА Новости.
Около здания начались столкновения силовиков и участников акции протеста. Правоохранители хотели заблокировать территорию с помощью грузовика, но протестующие разбили стекла машине и выломали на ней часть ограды.
При этом само здание оцеплено силовиками. Сторонники оппозиции стоят перед оцеплением и бросают пластиковые и стеклянные бутылки, яйца и доски. Правоохранители отбрасывают бутылки обратно.
Позже протестующие выломали еще часть ограды и начали бросать в оцепление файеры. В ответ силовики применили слезоточивый газ. Около здания парламента также были слышны звуки, похожие на выстрелы.
С утра у парламента по призыву оппозиции стали собираться люди. Высший законодательный орган должен был рассматривать вопрос о ратификации межправительственного соглашения с Россией
об инвестициях. Но по решению депутатов заседание отменили.
В начале недели парламент Абхазии принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот документ регламентирует некоторые понятия межправительственного соглашения с Россией об инвестициях, подписанного в Москве
30 октября.
Оппозиция настаивает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии, и выступает против ратификации документа, призывая граждан выйти на улицы.
По словам президента Аслана Бжании
, отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц говорил, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на то, чтобы восстановить ключевые направления своей экономики.