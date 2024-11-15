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В Абхазии протестующие прорвались на территорию парламента

В Абхазии протестующие прорвались на территорию парламента - РИА Новости, 15.11.2024

В Абхазии протестующие прорвались на территорию парламента

В Абхазии протестующие прорвались на территорию парламента, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.11.2024

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2024-11-15T12:23

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СУХУМ, 15 ноя — РИА Новости. В Абхазии протестующие прорвались на территорию парламента, передает корреспондент РИА Новости.Около здания начались столкновения силовиков и участников акции протеста. Правоохранители хотели заблокировать территорию с помощью грузовика, но протестующие разбили стекла машине и выломали на ней часть ограды. При этом само здание оцеплено силовиками. Сторонники оппозиции стоят перед оцеплением и бросают пластиковые и стеклянные бутылки, яйца и доски. Правоохранители отбрасывают бутылки обратно.Позже протестующие выломали еще часть ограды и начали бросать в оцепление файеры. В ответ силовики применили слезоточивый газ. Около здания парламента также были слышны звуки, похожие на выстрелы.С утра у парламента по призыву оппозиции стали собираться люди. Высший законодательный орган должен был рассматривать вопрос о ратификации межправительственного соглашения с Россией об инвестициях. Но по решению депутатов заседание отменили.В начале недели парламент Абхазии принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот документ регламентирует некоторые понятия межправительственного соглашения с Россией об инвестициях, подписанного в Москве 30 октября. Оппозиция настаивает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии, и выступает против ратификации документа, призывая граждан выйти на улицы.По словам президента Аслана Бжании, отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц говорил, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на то, чтобы восстановить ключевые направления своей экономики.

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Грузовик протестующих у ворот парламента Абхазии Грузовик протестующих выломал ворота забора парламента Абхазии, передает корреспондент РИА Новости. Протестующие уже прорвались на территорию здания. 2024-11-15T12:23 true PT0M07S

Протестующие закидывают силовиков яйцами и бутылками у парламента Абхазии Протестующие в Сухуме против ратификации договора с Россией об инвестициях закидывают силовиков яйцами и пластиковыми бутылками, передает корреспондент РИА Новости. 2024-11-15T12:23 true PT0M07S

Беспорядки у парламента Абхазии Протестующие у парламента Абхазии выломали еще часть забора, кидают файеры в сторону здания, передает корреспондент РИА Новости. 2024-11-15T12:23 true PT0M14S

Столкновение силовиков и участников акции протеста у здания парламента Абхазии Столкновение силовиков и участников акции протеста произошло у здания парламента Абхазии, где планировалось рассмотреть соглашение об инвестиционном соглашении с Россией, передает корреспондент РИА Новости. 2024-11-15T12:23 true PT0M12S

Силовики блокируют проход на территорию парламента Абхазии грузовиком пожарных служб Силовики попытались грузовиком пожарных служб заблокировать проход на территорию парламента Абхазии, у него выбили стекла и начали ломать машину, передает корреспондент РИА Новости. После наступило небольшое затишье, однако протестующие все еще пытаются залезть в автомобиль. 2024-11-15T12:23 true PT0M35S

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