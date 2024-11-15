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В Абхазии протестующие закидывают силовиков яйцами - РИА Новости, 15.11.2024
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12:21 15.11.2024 (обновлено: 13:52 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1983922836.html
В Абхазии протестующие закидывают силовиков яйцами
В Абхазии протестующие закидывают силовиков яйцами - РИА Новости, 15.11.2024
В Абхазии протестующие закидывают силовиков яйцами
Протестующие у здания парламента Абхазии сторонники оппозиции забрасывают силовиков бутылками и яйцами, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T12:21
2024-11-15T13:52
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СУХУМ, 15 ноя - РИА Новости. Протестующие у здания парламента Абхазии сторонники оппозиции забрасывают силовиков бутылками и яйцами, передает корреспондент РИА Новости.После того как участники беспорядков с помощью грузовика выломали часть ограждения перед парламентом, они стоят перед силовиками и бросают в сторону оцепления пластиковые и стеклянные бутылки, яйца и доски. Силовики отбрасывают бутылки обратно.Ранее в пятницу абхазские парламентарии отменили намеченное на сегодня рассмотрение вопроса ратификации инвестиционного соглашения с Россией, которое вызывает негативную реакцию оппозиционеров. Рассмотрение этого вопроса было решено отложить на следующую неделю, но протестующие практически сразу же заявили, что расходиться не намерены.Соглашение, подписанное 30 октября в Москве, позволяет российским компаниям реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты. Как заявил ранее глава комитета по международным связям абхазского парламента Алхас Барциц, Абхазия самостоятельно не сможет найти средства на то, чтобы восстановить ключевые, основополагающие направления своей экономики.В начале недели в Сухуме прошли акции протеста оппозиции после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Несколько оппозиционеров вечером 11 ноября были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум. После освобождения своих сторонников днем 12 ноября оппозиционеры разблокировали проезд.
https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1983912933.html
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Протестующие закидывают силовиков яйцами и бутылками у парламента Абхазии
Протестующие в Сухуме против ратификации договора с Россией об инвестициях закидывают силовиков яйцами и пластиковыми бутылками, передает корреспондент РИА Новости.
2024-11-15T12:21
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Силовики блокируют проход на территорию парламента Абхазии грузовиком пожарных служб
Силовики попытались грузовиком пожарных служб заблокировать проход на территорию парламента Абхазии, у него выбили стекла и начали ломать машину, передает корреспондент РИА Новости. После наступило небольшое затишье, однако протестующие все еще пытаются залезть в автомобиль.
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абхазия, протесты в абхазии — 2024, сухум, россия, в мире
Абхазия, Протесты в Абхазии — 2024, Сухум, Россия, В мире
В Абхазии протестующие закидывают силовиков яйцами

В Абхазии протестующие закидывают силовиков яйцами и пластиковыми бутылками

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СУХУМ, 15 ноя - РИА Новости. Протестующие у здания парламента Абхазии сторонники оппозиции забрасывают силовиков бутылками и яйцами, передает корреспондент РИА Новости.
После того как участники беспорядков с помощью грузовика выломали часть ограждения перед парламентом, они стоят перед силовиками и бросают в сторону оцепления пластиковые и стеклянные бутылки, яйца и доски. Силовики отбрасывают бутылки обратно.
Президент РФ Владимир Путин и президент Абхазии Аслан Бжания во время встречи - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Бжания: отсутствие соглашения с Россией несет риски для Абхазии
Вчера, 11:39
Ранее в пятницу абхазские парламентарии отменили намеченное на сегодня рассмотрение вопроса ратификации инвестиционного соглашения с Россией, которое вызывает негативную реакцию оппозиционеров. Рассмотрение этого вопроса было решено отложить на следующую неделю, но протестующие практически сразу же заявили, что расходиться не намерены.
Соглашение, подписанное 30 октября в Москве, позволяет российским компаниям реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты. Как заявил ранее глава комитета по международным связям абхазского парламента Алхас Барциц, Абхазия самостоятельно не сможет найти средства на то, чтобы восстановить ключевые, основополагающие направления своей экономики.
В начале недели в Сухуме прошли акции протеста оппозиции после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Несколько оппозиционеров вечером 11 ноября были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум. После освобождения своих сторонников днем 12 ноября оппозиционеры разблокировали проезд.
Грузовик протестующих у ворот парламента Абхазии - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
В Абхазии протестующие прорвались на территорию парламента
Вчера, 12:23
 
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Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед нимБеспорядки в АбхазииВчера, 16:25
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