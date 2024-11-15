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Парламент Абхазии отложил вопрос о ратификации инвестсоглашения с Россией - РИА Новости, 15.11.2024
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11:54 15.11.2024 (обновлено: 12:49 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1983915591.html
Парламент Абхазии отложил вопрос о ратификации инвестсоглашения с Россией
Парламент Абхазии отложил вопрос о ратификации инвестсоглашения с Россией - РИА Новости, 15.11.2024
Парламент Абхазии отложил вопрос о ратификации инвестсоглашения с Россией
Парламент Абхазии отменил сегодняшнее заседание, на котором должны были рассматривать ратификацию инвестсоглашения с Россией, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T11:54
2024-11-15T12:49
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СУХУМ, 15 ноя — РИА Новости. Парламент Абхазии отменил сегодняшнее заседание, на котором должны были рассматривать ратификацию инвестсоглашения с Россией, сообщил корреспондент РИА Новости.На заседание пришел 21 депутат, за отмену сессии проголосовали 13, четверо высказались против и трое воздержались. Рассмотрение вопроса перенесли на следующую неделю.Спикер Лаша Ашуба отметил, что не все депутаты готовы работать в напряженной обстановке, некоторые "отказываются работать в таких условиях".Россия и Абхазия 30 октября подписали инвестиционное соглашение. Как заявил глава комитета по международным связям абхазского парламента Алхас Барциц, республика самостоятельно не сможет найти деньги на восстановление ключевых направлений экономики.В начале недели парламент Абхазии принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот документ регламентирует некоторые понятия межправительственного соглашения. Оппозиция настаивает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии, и выступает против ратификации документа.Противники соглашения призвали граждан выйти на улицы в день обсуждения вопроса в парламенте.С утра у здания начали собираться жители республики. Подъезды к зданию частично перекрыли военными грузовиками. По обе стороны высокого ограждения находятся как силовики, так и обычные граждане, пришедшие, вероятно, проконтролировать ход обсуждения и голосования.Как заявил президент Абхазии Аслан Бжания в интервью местному каналу "Абаза-ТВ", отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики.
https://ria.ru/20241112/abkhaziya-1983303638.html
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Акция у здания парламента Абхазии
Участники акции у парламента Абхазии заявили, что не намерены расходиться после решения депутатов о переносе рассмотрения ратификации инвестиционного соглашения с Россией.
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абхазия, лаши ашуба, россия, протесты в абхазии — 2024, в мире
Абхазия, Лаши Ашуба, Россия, Протесты в Абхазии — 2024, В мире
Парламент Абхазии отложил вопрос о ратификации инвестсоглашения с Россией

Депутаты парламента Абхазии отложили вопрос о ратификации инвестсоглашения с РФ

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СУХУМ, 15 ноя — РИА Новости. Парламент Абхазии отменил сегодняшнее заседание, на котором должны были рассматривать ратификацию инвестсоглашения с Россией, сообщил корреспондент РИА Новости.
На заседание пришел 21 депутат, за отмену сессии проголосовали 13, четверо высказались против и трое воздержались. Рассмотрение вопроса перенесли на следующую неделю.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
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Спикер Лаша Ашуба отметил, что не все депутаты готовы работать в напряженной обстановке, некоторые "отказываются работать в таких условиях".
Россия и Абхазия 30 октября подписали инвестиционное соглашение. Как заявил глава комитета по международным связям абхазского парламента Алхас Барциц, республика самостоятельно не сможет найти деньги на восстановление ключевых направлений экономики.
В начале недели парламент Абхазии принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот документ регламентирует некоторые понятия межправительственного соглашения. Оппозиция настаивает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии, и выступает против ратификации документа.
Противники соглашения призвали граждан выйти на улицы в день обсуждения вопроса в парламенте.
С утра у здания начали собираться жители республики. Подъезды к зданию частично перекрыли военными грузовиками. По обе стороны высокого ограждения находятся как силовики, так и обычные граждане, пришедшие, вероятно, проконтролировать ход обсуждения и голосования.
Как заявил президент Абхазии Аслан Бжания в интервью местному каналу "Абаза-ТВ", отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики.
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