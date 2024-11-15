https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1983912933.html

Бжания: отсутствие соглашения с Россией несет риски для Абхазии

Бжания: отсутствие соглашения с Россией несет риски для Абхазии - РИА Новости, 15.11.2024

Бжания: отсутствие соглашения с Россией несет риски для Абхазии

Отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для Абхазии, заявил президент республики Аслан Бжания. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T11:39

2024-11-15T11:39

2024-11-15T11:39

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СУХУМ, 15 ноя – РИА Новости. Отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для Абхазии, заявил президент республики Аслан Бжания. В пятницу в абхазском парламенте рассматривается ратификация межправительственного соглашения об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в республике. Оппозиция выступает против одобрения этого договора. "Не соглашение об инвестдеятельности несет риски для Абхазии, а отсутствие такого соглашения", - сказал Бжания в интервью местному каналу "Абаза-ТВ". По его словам, экономика страны не соответствует запросам текущего момента, и главная задача государства в таких условиях состоит в том, чтобы создать условия для трудоустройства граждан. "Мы должны в экономику привлечь деньги. Их просто неоткуда взять, кроме как с помощью российских инвестиций. Собственного капитала у нашего бизнеса для динамичного развития экономики не хватает", — отметил глава республики. В начале недели в Сухуме прошли акции протеста оппозиции, после того как парламент Абхазии принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Вечером 11 ноября несколько оппозиционеров были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у здания парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум. После освобождения своих сторонников к вечеру следующего дня оппозиционеры разблокировали проезд.

https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1983860133.html

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абхазия, сухум, россия, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024, в мире