Источник: в Абхазии силовиков перевели на усиленный режим работы
МВД Абхазии перевели на усиленный режим работы после протестов 12 ноября
© SputnikОбстановка у здания Парламента Абхазии. 15 ноября 2024
© Sputnik
Обстановка у здания Парламента Абхазии. 15 ноября 2024
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СУХУМ, 15 ноя – РИА Новости. Сотрудники МВД, Службы госбезопасности и Госслужбы охраны Абхазии переведены на усиленный режим несения службы после протестов 12 ноября, сообщили РИА Новости источник в министерстве внутренних дел республики.
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"В связи с возможным протестом оппозиционных сил, связанных с решением парламента по ратификации инвестиционного соглашения, все силовики были переведены на усиленный режим работы", - сказал собеседник агентства.
В пятницу в парламенте Абхазии рассматривается ратификация межправительственного соглашения об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в республике, оппозиция выступает против одобрения этого договора.
В начале недели в Сухуме прошли акции протеста оппозиции, после того как парламент Абхазии принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Вечером 11 ноября несколько оппозиционеров были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у здания парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум. После освобождения своих сторонников к вечеру следующего дня оппозиционеры разблокировали проезд.