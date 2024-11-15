https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1983909709.html

Источник: в Абхазии силовиков перевели на усиленный режим работы

Источник: в Абхазии силовиков перевели на усиленный режим работы - РИА Новости, 15.11.2024

Источник: в Абхазии силовиков перевели на усиленный режим работы

Сотрудники МВД, Службы госбезопасности и Госслужбы охраны Абхазии переведены на усиленный режим несения службы после протестов 12 ноября, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T11:25

2024-11-15T11:25

2024-11-15T12:09

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протесты в абхазии — 2024

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СУХУМ, 15 ноя – РИА Новости. Сотрудники МВД, Службы госбезопасности и Госслужбы охраны Абхазии переведены на усиленный режим несения службы после протестов 12 ноября, сообщили РИА Новости источник в министерстве внутренних дел республики. "В связи с возможным протестом оппозиционных сил, связанных с решением парламента по ратификации инвестиционного соглашения, все силовики были переведены на усиленный режим работы", - сказал собеседник агентства. В пятницу в парламенте Абхазии рассматривается ратификация межправительственного соглашения об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в республике, оппозиция выступает против одобрения этого договора. В начале недели в Сухуме прошли акции протеста оппозиции, после того как парламент Абхазии принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Вечером 11 ноября несколько оппозиционеров были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у здания парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум. После освобождения своих сторонников к вечеру следующего дня оппозиционеры разблокировали проезд.

https://ria.ru/20241113/abkhaziya-1983388332.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, абхазия, сухум, протесты в абхазии — 2024