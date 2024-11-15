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У здания парламента Абхазии усилили меры безопасности - РИА Новости, 15.11.2024
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11:08 15.11.2024 (обновлено: 11:20 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1983906241.html
У здания парламента Абхазии усилили меры безопасности
У здания парламента Абхазии усилили меры безопасности - РИА Новости, 15.11.2024
У здания парламента Абхазии усилили меры безопасности
Жители Абхазии собираются у парламента, где в 11.00 депутаты начнут рассматривать ратификацию инвестиционного соглашения с Россией, меры безопасности у здания... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T11:08
2024-11-15T11:20
абхазия
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СУХУМ, 15 ноя — РИА Новости. Жители Абхазии собираются у парламента, где в 11.00 депутаты начнут рассматривать ратификацию инвестиционного соглашения с Россией, меры безопасности у здания высшего законодательного органа республики усилены, передает корреспондент РИА Новости.Подъезды к зданию частично перекрыты военными грузовиками. По обе стороны высокого ограждения вокруг парламента присутствуют как силовики, так и обычные граждане, пришедшие, вероятно, проконтролировать ход обсуждения и голосования о ратификации соглашения.Ранее оппозиция в Абхазии призывала сограждан выходить на улицы в день обсуждения ратификации указанного соглашения. Оппозиционные силы выступают против ратификации этого договора, они же заявляли о том, что будут всячески противостоять этому процессу.В начале недели в Сухуме прошли акции протеста оппозиции, после того как парламент Абхазии принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Вечером 11 ноября несколько оппозиционеров были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у здания парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум. После освобождения своих сторонников к вечеру следующего дня оппозиционеры разблокировали проезд.
https://ria.ru/20241113/abkhaziya-1983388332.html
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Обстановка у здания парламента Абхазии, где рассмотрят вопрос о ратификации инвестсоглашения
о соглашении с Россией об инвестициях, собираются люди. Меры безопасности у здания усилены, передает корреспондент РИА Новости. В начале недели в Сухуме прошли акции протеста после того, как парламент принял закон, необходимый для реализации одного из пунктов этого соглашения. За потасовку были задержаны несколько оппозиционеров, из-за этого активисты перекрыли три моста на въезд в Сухум. После оппозиционеров освободили, проезды были разблокированы.
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абхазия, в мире, протесты в абхазии — 2024, сухум
Абхазия, В мире, Протесты в Абхазии — 2024, Сухум
У здания парламента Абхазии усилили меры безопасности

Подъезды к парламенту Абхазии в Сухуме частично перекрыли военными грузовиками

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СУХУМ, 15 ноя — РИА Новости. Жители Абхазии собираются у парламента, где в 11.00 депутаты начнут рассматривать ратификацию инвестиционного соглашения с Россией, меры безопасности у здания высшего законодательного органа республики усилены, передает корреспондент РИА Новости.
Подъезды к зданию частично перекрыты военными грузовиками. По обе стороны высокого ограждения вокруг парламента присутствуют как силовики, так и обычные граждане, пришедшие, вероятно, проконтролировать ход обсуждения и голосования о ратификации соглашения.
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Ранее оппозиция в Абхазии призывала сограждан выходить на улицы в день обсуждения ратификации указанного соглашения. Оппозиционные силы выступают против ратификации этого договора, они же заявляли о том, что будут всячески противостоять этому процессу.
В начале недели в Сухуме прошли акции протеста оппозиции, после того как парламент Абхазии принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Вечером 11 ноября несколько оппозиционеров были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у здания парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум. После освобождения своих сторонников к вечеру следующего дня оппозиционеры разблокировали проезд.
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