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Источник: в Абхазии обсудят ратификацию скандального соглашения с Россией - РИА Новости, 15.11.2024
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00:33 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1983860133.html
Источник: в Абхазии обсудят ратификацию скандального соглашения с Россией
Источник: в Абхазии обсудят ратификацию скандального соглашения с Россией - РИА Новости, 15.11.2024
Источник: в Абхазии обсудят ратификацию скандального соглашения с Россией
Парламент Абхазии на заседании в пятницу приступит к рассмотрению вопроса о ратификации межправительственного соглашения "Об инвестиционной деятельности... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T00:33
2024-11-15T00:33
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СУХУМ, 15 ноя - РИА Новости. Парламент Абхазии на заседании в пятницу приступит к рассмотрению вопроса о ратификации межправительственного соглашения "Об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Республике Абхазия", сообщил РИА Новости источник в законодательном органе. В абхазской оппозиции соглашение вызвало повод для недовольства властью, так как в нем якобы заложены нормы, разрешающие строительство апартаментов, законопроект о которых парламент ранее отклонил. На пятницу оппозиция уже запланировала протесты возле парламента. Соглашение, подписанное 30 октября в Москве, позволяет российским компаниям реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты. Как заявил ранее глава комитета по международным связям абхазского парламента Алхас Барциц, Абхазия самостоятельно не сможет найти средства на то, чтобы восстановить ключевые, основополагающие направления своей экономики. В начале недели в Сухуме прошли акции протеста оппозиции после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Несколько оппозиционеров вечером в понедельник были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у здания парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум. После освобождения своих сторонников во вторник вечером оппозиционеры разблокировали проезд.
https://ria.ru/20241004/abkhaziya-1976346507.html
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абхазия, сухум, россия, в мире
Абхазия, Сухум, Россия, В мире
Источник: в Абхазии обсудят ратификацию скандального соглашения с Россией

Парламент Абхазии обсудит ратификацию скандального договора с РФ об инвестициях

© Sputnik / Томас ТхайцукЗдание Народного собрания Республики Абхазия
Здание Народного собрания Республики Абхазия - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
Здание Народного собрания Республики Абхазия. Архивное фото
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СУХУМ, 15 ноя - РИА Новости. Парламент Абхазии на заседании в пятницу приступит к рассмотрению вопроса о ратификации межправительственного соглашения "Об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Республике Абхазия", сообщил РИА Новости источник в законодательном органе.
В абхазской оппозиции соглашение вызвало повод для недовольства властью, так как в нем якобы заложены нормы, разрешающие строительство апартаментов, законопроект о которых парламент ранее отклонил. На пятницу оппозиция уже запланировала протесты возле парламента.
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Соглашение, подписанное 30 октября в Москве, позволяет российским компаниям реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты. Как заявил ранее глава комитета по международным связям абхазского парламента Алхас Барциц, Абхазия самостоятельно не сможет найти средства на то, чтобы восстановить ключевые, основополагающие направления своей экономики.
В начале недели в Сухуме прошли акции протеста оппозиции после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Несколько оппозиционеров вечером в понедельник были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у здания парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум. После освобождения своих сторонников во вторник вечером оппозиционеры разблокировали проезд.
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