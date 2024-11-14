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Осужденного в Чечне за сожжение Корана доставили в суд Волгограда

Осужденного в Чечне за сожжение Корана доставили в суд Волгограда - РИА Новости, 14.11.2024

Осужденного в Чечне за сожжение Корана доставили в суд Волгограда

Осужденного в Чечне за сожжение Корана Никиту Журавеля доставили в суд Волгограда для участия в первом заседании по новому делу о госизмене, сообщили РИА... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T11:25

2024-11-14T11:25

2024-11-14T11:25

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ВОЛГОГРАД, 14 ноя - РИА Новости. Осужденного в Чечне за сожжение Корана Никиту Журавеля доставили в суд Волгограда для участия в первом заседании по новому делу о госизмене, сообщили РИА Новости в объединенной пресс- службе судов общей юрисдикции Волгоградской области. "Журавеля доставили", - сказали в суде. Первое судебное заседание по делу о госизмене Журавеля состоится в Волгограде в четверг в 11.00 мск, процесс будет закрытым. В начале октября Генпрокуратура РФ сообщила, что утверждено обвинительное заключение по новому уголовному делу против Журавеля, возбужденному по статье о госизмене. По версии следствия, он передал СБУ видеосъемку железнодорожного состава, перевозившего военную технику в марте 2023 года. Как сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, новое дело Журавеля поступило в Волгоградский областной суд. Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети, как заявили в СК РФ, 19-летний подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а Журавеля этапировали в Чечню. В сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает задержанного, и признался, что гордится поступком сына. В феврале 2024 года суд в Грозном признал Журавеля виновным в хулиганстве и оскорблении чувств верующих и приговорил к 3,5 годам колонии.

https://ria.ru/20241003/zhuravel-1976259271.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, волгоград, волгоградская область, россия, никита журавель, рамзан кадыров, генеральная прокуратура рф, служба безопасности украины, волгоградский областной суд