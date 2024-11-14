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Участники СВО смогут на особых условиях покупать жилье в Тульской области - РИА Новости, 14.11.2024
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Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
 
16:56 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/zhile-1983782121.html
Участники СВО смогут на особых условиях покупать жилье в Тульской области
Участники СВО смогут на особых условиях покупать жилье в Тульской области - РИА Новости, 14.11.2024
Участники СВО смогут на особых условиях покупать жилье в Тульской области
Бойцы СВО смогут на особых условиях приобретать жилье в строительных компаниях Тульской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T16:56
2024-11-14T16:56
тульская область
жилье
веневский район
дмитрий миляев
сво
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Бойцы СВО смогут на особых условиях приобретать жилье в строительных компаниях Тульской области, сообщает пресс-служба правительства региона. 13 ноября губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписал ряд соглашений, направленных в первую очередь на поддержку участников СВО и их семей. Соглашение о приобретении на особых условиях жилья участниками СВО также было подписано в этот день. В Тульской области постоянно расширяется список мер поддержки этой категории граждан, на данный момент их уже 68. "Важно, что бизнес-сообщество активно поддерживает участников СВО и их семьи. Правительство региона всегда содействовало таким инициативам и продолжит это делать", - отметил Миляев, его слова приводит пресс-служба. Кроме того, в Тульской области активно ведется работа по развитию адаптивного спорта и соглашения, которые подписал губернатор с социальными партнерами позволят в следующем году реализовать важные инфраструктурные проекты в области адаптивной физической культуры и реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья. По поручению губернатора с 2025 году на всех муниципальных спортивных объектах будет предусмотрено время для занятий адаптивными видами спорта. Так, в следующем году будут созданы новые объекты для развития адаптивного спорта: две инклюзивные площадки в парке им. П. П. Белоусова и в лыжном центре "Веденино". Еще две адаптированные площадки построит компания "Фонкор". Также в крупной сети фитнес-центров "Вформе" участникам СВО и их семьям будет предоставлена возможность посещения по льготным ценам. Кроме того, начнется проектирование бассейна в госпитале в поселке Грицовский Веневского района, где проходят реабилитацию участники СВО. Также еще один бассейн будет построен в Мяснове. "Рассчитываю, что внедренные практики будут действенными, а наш опыт в дальнейшем можно будет транслировать и в другие регионы", - подчеркнул Миляев.
https://ria.ru/20241113/milyaev-1983459025.html
https://ria.ru/20241112/svo-1983285388.html
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жилье, веневский район, дмитрий миляев, сво
Тульская область, Жилье, Веневский район, Дмитрий Миляев, СВО

Участники СВО смогут на особых условиях покупать жилье в Тульской области

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкДевушка открывает дверь квартиры
Девушка открывает дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Бойцы СВО смогут на особых условиях приобретать жилье в строительных компаниях Тульской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
13 ноября губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписал ряд соглашений, направленных в первую очередь на поддержку участников СВО и их семей. Соглашение о приобретении на особых условиях жилья участниками СВО также было подписано в этот день.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в стратсессии по национальным целям развития РФ - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Миляев поучаствовал в стратегической сессии по национальным целям развития
13 ноября, 11:23
В Тульской области постоянно расширяется список мер поддержки этой категории граждан, на данный момент их уже 68.
"Важно, что бизнес-сообщество активно поддерживает участников СВО и их семьи. Правительство региона всегда содействовало таким инициативам и продолжит это делать", - отметил Миляев, его слова приводит пресс-служба.
Кроме того, в Тульской области активно ведется работа по развитию адаптивного спорта и соглашения, которые подписал губернатор с социальными партнерами позволят в следующем году реализовать важные инфраструктурные проекты в области адаптивной физической культуры и реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья.
По поручению губернатора с 2025 году на всех муниципальных спортивных объектах будет предусмотрено время для занятий адаптивными видами спорта.
Так, в следующем году будут созданы новые объекты для развития адаптивного спорта: две инклюзивные площадки в парке им. П. П. Белоусова и в лыжном центре "Веденино". Еще две адаптированные площадки построит компания "Фонкор". Также в крупной сети фитнес-центров "Вформе" участникам СВО и их семьям будет предоставлена возможность посещения по льготным ценам.
Кроме того, начнется проектирование бассейна в госпитале в поселке Грицовский Веневского района, где проходят реабилитацию участники СВО. Также еще один бассейн будет построен в Мяснове.
"Рассчитываю, что внедренные практики будут действенными, а наш опыт в дальнейшем можно будет транслировать и в другие регионы", - подчеркнул Миляев.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
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12 ноября, 14:06
 
Тульская областьЖильеВеневский районДмитрий МиляевСВО
 
 
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