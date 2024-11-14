https://ria.ru/20241114/zhile-1983782121.html

Участники СВО смогут на особых условиях покупать жилье в Тульской области

Участники СВО смогут на особых условиях покупать жилье в Тульской области - РИА Новости, 14.11.2024

Участники СВО смогут на особых условиях покупать жилье в Тульской области

Бойцы СВО смогут на особых условиях приобретать жилье в строительных компаниях Тульской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T16:56

2024-11-14T16:56

2024-11-14T16:56

тульская область

жилье

веневский район

дмитрий миляев

сво

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Бойцы СВО смогут на особых условиях приобретать жилье в строительных компаниях Тульской области, сообщает пресс-служба правительства региона. 13 ноября губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписал ряд соглашений, направленных в первую очередь на поддержку участников СВО и их семей. Соглашение о приобретении на особых условиях жилья участниками СВО также было подписано в этот день. В Тульской области постоянно расширяется список мер поддержки этой категории граждан, на данный момент их уже 68. "Важно, что бизнес-сообщество активно поддерживает участников СВО и их семьи. Правительство региона всегда содействовало таким инициативам и продолжит это делать", - отметил Миляев, его слова приводит пресс-служба. Кроме того, в Тульской области активно ведется работа по развитию адаптивного спорта и соглашения, которые подписал губернатор с социальными партнерами позволят в следующем году реализовать важные инфраструктурные проекты в области адаптивной физической культуры и реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья. По поручению губернатора с 2025 году на всех муниципальных спортивных объектах будет предусмотрено время для занятий адаптивными видами спорта. Так, в следующем году будут созданы новые объекты для развития адаптивного спорта: две инклюзивные площадки в парке им. П. П. Белоусова и в лыжном центре "Веденино". Еще две адаптированные площадки построит компания "Фонкор". Также в крупной сети фитнес-центров "Вформе" участникам СВО и их семьям будет предоставлена возможность посещения по льготным ценам. Кроме того, начнется проектирование бассейна в госпитале в поселке Грицовский Веневского района, где проходят реабилитацию участники СВО. Также еще один бассейн будет построен в Мяснове. "Рассчитываю, что внедренные практики будут действенными, а наш опыт в дальнейшем можно будет транслировать и в другие регионы", - подчеркнул Миляев.

https://ria.ru/20241113/milyaev-1983459025.html

https://ria.ru/20241112/svo-1983285388.html

веневский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, веневский район, дмитрий миляев, сво