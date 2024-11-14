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В Раде раскрыли страшную правду о Зеленском - РИА Новости, 14.11.2024
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11:28 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/zelenskiy-1983694597.html
В Раде раскрыли страшную правду о Зеленском
В Раде раскрыли страшную правду о Зеленском - РИА Новости, 14.11.2024
В Раде раскрыли страшную правду о Зеленском
Владимир Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук агентству RT. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T11:28
2024-11-14T11:28
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одесская область
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук агентству RT."Это человек, который смог украсть больше всех президентов, которые до этого воровали на Украине. Но его деньги, конечно же, кровавее всех. Он в этом вопросе перещеголял всех", — утверждает он.По его словам, офис Зеленского ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается 10—15 миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов долларов в год.Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе сообщал, что Минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича — фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании — поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.
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в мире, украина, одесская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, служба безопасности украины
В мире, Украина, Одесская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины
В Раде раскрыли страшную правду о Зеленском

Депутат Рады Дмитрук: Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Будапеште, Венгрия
Владимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Будапеште, Венгрия - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Будапеште, Венгрия
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук агентству RT.
«
"Это человек, который смог украсть больше всех президентов, которые до этого воровали на Украине. Но его деньги, конечно же, кровавее всех. Он в этом вопросе перещеголял всех", — утверждает он.
По его словам, офис Зеленского ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается 10—15 миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов долларов в год.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе сообщал, что Минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича — фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании — поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.
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В миреУкраинаОдесская областьВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
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