https://ria.ru/20241114/zelenskij-1983765829.html
В Раде обвинили Зеленского в нарушении конституции Украины
В Раде обвинили Зеленского в нарушении конституции Украины - РИА Новости, 14.11.2024
В Раде обвинили Зеленского в нарушении конституции Украины
Владимир Зеленский с 2019 года никак не отреагировал почти на 50 принятых парламентом законов, тем самым нарушив конституцию Украины, сообщила депутат Рады... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T16:01
2024-11-14T16:01
2024-11-14T16:01
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский с 2019 года никак не отреагировал почти на 50 принятых парламентом законов, тем самым нарушив конституцию Украины, сообщила депутат Рады Ирина Геращенко. "По конституции у президента есть 15 дней, чтобы подписать или ветировать (наложить вето - ред.) принятый Радой закон. Однако и Зеленский, и его предшественники часто нарушали эту норму... Количество проигнорированных (Зеленским) законов достигло критических масштабов: не подписаны и не ветированы более трех десятков законов, принятые депутатами с 24 февраля 2022 года", - написала Геращенко в своем Telegram-канале. По ее словам, в общей сложности Зеленский не наложил вето и не подписал 47 принятых парламентом законов. Инициаторами 37 из них выступили парламентарии, восьми - правительство, а два закона инициировал сам Зеленский.
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в мире, украина, владимир зеленский, ирина геращенко
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Ирина Геращенко
В Раде обвинили Зеленского в нарушении конституции Украины
Депутат Рады Геращенко: Зеленский нарушил конституцию Украины
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский с 2019 года никак не отреагировал почти на 50 принятых парламентом законов, тем самым нарушив конституцию Украины, сообщила депутат Рады Ирина Геращенко.
"По конституции у президента есть 15 дней, чтобы подписать или ветировать (наложить вето - ред.) принятый Радой закон. Однако и Зеленский, и его предшественники часто нарушали эту норму... Количество проигнорированных (Зеленским) законов достигло критических масштабов: не подписаны и не ветированы более трех десятков законов, принятые депутатами с 24 февраля 2022 года", - написала Геращенко в своем Telegram-канале.
По ее словам, в общей сложности Зеленский не наложил вето и не подписал 47 принятых парламентом законов. Инициаторами 37 из них выступили парламентарии, восьми - правительство, а два закона инициировал сам Зеленский.