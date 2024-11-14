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Запад в рамках АТЭС стал осторожнее подходить к теме Украины, отметил посол - РИА Новости, 14.11.2024
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04:28 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/zapad-1983644220.html
Запад в рамках АТЭС стал осторожнее подходить к теме Украины, отметил посол
Запад в рамках АТЭС стал осторожнее подходить к теме Украины, отметил посол - РИА Новости, 14.11.2024
Запад в рамках АТЭС стал осторожнее подходить к теме Украины, отметил посол
Россия отмечает более осторожный подход Запада к геополитическим сюжетам, попытки говорить об Украине в рамках G20 и АТЭС нередко предпринимаются в дежурном... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T04:28
2024-11-14T04:28
россия
сша
украина
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ЛИМА, 14 ноя - РИА Новости. Россия отмечает более осторожный подход Запада к геополитическим сюжетам, попытки говорить об Украине в рамках G20 и АТЭС нередко предпринимаются в дежурном ключе, сообщил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо России в АТЭС Марат Бердыев. Отвечая на вопрос о том, как в целом в течение этого года на различных встречах АТЭС вели себя западные коллеги, Бердыев отметил, что "произошла определенная эволюция". "Западные коллеги в начале года вели себя более агрессивно. Такое происходило и в "двадцатке". Звучала антироссийская риторика, шла кампания по дискредитации нашей страны, обвинению ее во всех грехах, в гиперболизации значения украинского конфликта для развала цепочек поставок, усугубления проблемы инфляции", - отметил Бердыев. "Но, на мой взгляд, все понимали, что за этим стоит, что эта линия не направлена на решение проблем, а призвана лишь послужить средством устрашения", - добавил он. Бердыев отметил, что все хорошо понимают, что на месте России завтра или послезавтра может оказаться, кто угодно, кого США или их союзники посчитают для себя угрозой "или кому они просто захотят выкрутить руки, чтобы в очередной раз поживиться чужим добром" "При этом западники сознательно оставляют "за кадром" ближневосточный сюжет, где происходят кровавые масштабные военные действия, которые чреваты эскалацией конфликта... И поэтому целый ряд экономик АТЭС был просто шокирован тем, как Запад навязывает всем украинскую тему, кладя под сукно трагические события в секторе Газа", - сказал он. Посол МИД РФ напомнил, что в прошлом году в АТЭС председательствовали США, и они пытались навязать геополитическую дискуссию, к которой Россия была готова. "Но американская сторона очень быстро поняла, что все ее потуги вывести разговор на кривую украинскую дорожку тщетны, а обсуждение геополитики с фактами на руках может привести к полному фиаско, ввиду их роли вместе с натовцами в устройстве серийных войн и переворотов, сочла для себя за лучшее прикрыть неудобную тему", - сказал Бердыев. "Запад еще по инерции продолжает осуществлять антироссийские вбросы, но хорошо понимает, мне кажется, что никакого результата из этого не будет. Поэтому в этом году мы наблюдаем более осторожный подход Запада к геополитическим сюжетам. Попытки говорить о событиях, связанных с Россией, с украинским конфликтом уже нередко в G20 и АТЭС предпринимаются скорее в дежурном ключе, для того, чтобы просто поставить галочку перед своим воинственным лобби. Иллюзий же, что это обернется для нас какими-то серьезными издержками, они уже особо не питают", - подчеркнул дипломат.
https://ria.ru/20241113/raskhody-1983572546.html
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россия, сша, украина, большая двадцатка, в мире
Россия, США, Украина, Большая двадцатка, В мире
Запад в рамках АТЭС стал осторожнее подходить к теме Украины, отметил посол

Бердыев: Запад в рамках АТЭС и G20 стал осторожнее подходить к теме Украины

© AP Photo / Mark SchiefelbeinФлаги с символикой АТЭС
Флаги с символикой АТЭС - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Флаги с символикой АТЭС. Архивное фото
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ЛИМА, 14 ноя - РИА Новости. Россия отмечает более осторожный подход Запада к геополитическим сюжетам, попытки говорить об Украине в рамках G20 и АТЭС нередко предпринимаются в дежурном ключе, сообщил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо России в АТЭС Марат Бердыев.
Отвечая на вопрос о том, как в целом в течение этого года на различных встречах АТЭС вели себя западные коллеги, Бердыев отметил, что "произошла определенная эволюция".
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"Западные коллеги в начале года вели себя более агрессивно. Такое происходило и в "двадцатке". Звучала антироссийская риторика, шла кампания по дискредитации нашей страны, обвинению ее во всех грехах, в гиперболизации значения украинского конфликта для развала цепочек поставок, усугубления проблемы инфляции", - отметил Бердыев.
"Но, на мой взгляд, все понимали, что за этим стоит, что эта линия не направлена на решение проблем, а призвана лишь послужить средством устрашения", - добавил он.
Бердыев отметил, что все хорошо понимают, что на месте России завтра или послезавтра может оказаться, кто угодно, кого США или их союзники посчитают для себя угрозой "или кому они просто захотят выкрутить руки, чтобы в очередной раз поживиться чужим добром"
"При этом западники сознательно оставляют "за кадром" ближневосточный сюжет, где происходят кровавые масштабные военные действия, которые чреваты эскалацией конфликта... И поэтому целый ряд экономик АТЭС был просто шокирован тем, как Запад навязывает всем украинскую тему, кладя под сукно трагические события в секторе Газа", - сказал он.
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Посол МИД РФ напомнил, что в прошлом году в АТЭС председательствовали США, и они пытались навязать геополитическую дискуссию, к которой Россия была готова. "Но американская сторона очень быстро поняла, что все ее потуги вывести разговор на кривую украинскую дорожку тщетны, а обсуждение геополитики с фактами на руках может привести к полному фиаско, ввиду их роли вместе с натовцами в устройстве серийных войн и переворотов, сочла для себя за лучшее прикрыть неудобную тему", - сказал Бердыев.
"Запад еще по инерции продолжает осуществлять антироссийские вбросы, но хорошо понимает, мне кажется, что никакого результата из этого не будет. Поэтому в этом году мы наблюдаем более осторожный подход Запада к геополитическим сюжетам. Попытки говорить о событиях, связанных с Россией, с украинским конфликтом уже нередко в G20 и АТЭС предпринимаются скорее в дежурном ключе, для того, чтобы просто поставить галочку перед своим воинственным лобби. Иллюзий же, что это обернется для нас какими-то серьезными издержками, они уже особо не питают", - подчеркнул дипломат.
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