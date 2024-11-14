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Путин пообещал разобраться с замедлением работы YouTube - РИА Новости, 14.11.2024
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16:25 14.11.2024 (обновлено: 17:34 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/youtube-1983773662.html
Путин пообещал разобраться с замедлением работы YouTube
Путин пообещал разобраться с замедлением работы YouTube - РИА Новости, 14.11.2024
Путин пообещал разобраться с замедлением работы YouTube
Владимир Путин пообещал изучить вопрос с замедлением YouTube, сообщил гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T16:25
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россия
владимир путин
карен шахназаров
ярослав нилов
youtube
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Владимир Путин пообещал изучить вопрос с замедлением YouTube, сообщил гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров в эфире телеканала "Россия 1"."Замедление YouTube, на мой взгляд, сегодня не очень целесообразно, на что президент сказал, что там бывают всякие пакости. &lt;...&gt; Он выслушал и сказал: "Я разберусь, я посмотрю", — отметил режиссер.Он подчеркнул, что глава государства открыт для разных тем.Путин и Шахназаров встречались накануне. Как указано на сайте Кремля, они обсудили участие киноконцерна в благотворительности, включая поддержку участников СВО.Проблемы с просмотром контента на YouTube начались летом. Видеохостинг перестал работать у россиян на компьютерах: при попытке перехода на сайт браузер уведомляет об отсутствии соединения. Как заявил в июле глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, скорость загрузки может упасть на 70 процентов. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет. В августе Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что основания для принятия мер в отношении YouTube — "неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства".В октябре Хинштейн заявил агентству, что "блокировки YouTube в России не происходит".
https://ria.ru/20241114/simonjan-1983652855.html
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россия, владимир путин, карен шахназаров, ярослав нилов, youtube, мосфильм, госдума рф
Россия, Владимир Путин, Карен Шахназаров, Ярослав Нилов, YouTube, Мосфильм, Госдума РФ
Путин пообещал разобраться с замедлением работы YouTube

Гендиректор "Мосфильма": Путин пообещал разобраться с замедлением работы YouTube

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип видеохостинга YouTube
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Владимир Путин пообещал изучить вопрос с замедлением YouTube, сообщил гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров в эфире телеканала "Россия 1".
"Замедление YouTube, на мой взгляд, сегодня не очень целесообразно, на что президент сказал, что там бывают всякие пакости. <...> Он выслушал и сказал: "Я разберусь, я посмотрю", — отметил режиссер.
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Он подчеркнул, что глава государства открыт для разных тем.
Путин и Шахназаров встречались накануне. Как указано на сайте Кремля, они обсудили участие киноконцерна в благотворительности, включая поддержку участников СВО.
Проблемы с просмотром контента на YouTube начались летом. Видеохостинг перестал работать у россиян на компьютерах: при попытке перехода на сайт браузер уведомляет об отсутствии соединения. Как заявил в июле глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, скорость загрузки может упасть на 70 процентов. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет.
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В августе Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что основания для принятия мер в отношении YouTube — "неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства".
В октябре Хинштейн заявил агентству, что "блокировки YouTube в России не происходит".

YouTube — сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать видеозаписи. Сервис принадлежит компании Google, которая, в свою очередь, входит в холдинг Alphabet.

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