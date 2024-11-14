Путин пообещал разобраться с замедлением работы YouTube
Гендиректор "Мосфильма": Путин пообещал разобраться с замедлением работы YouTube
Логотип видеохостинга YouTube. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Владимир Путин пообещал изучить вопрос с замедлением YouTube, сообщил гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров в эфире телеканала "Россия 1".
"Замедление YouTube, на мой взгляд, сегодня не очень целесообразно, на что президент сказал, что там бывают всякие пакости. <...> Он выслушал и сказал: "Я разберусь, я посмотрю", — отметил режиссер.
Он подчеркнул, что глава государства открыт для разных тем.
Путин и Шахназаров встречались накануне. Как указано на сайте Кремля, они обсудили участие киноконцерна в благотворительности, включая поддержку участников СВО.
Проблемы с просмотром контента на YouTube начались летом. Видеохостинг перестал работать у россиян на компьютерах: при попытке перехода на сайт браузер уведомляет об отсутствии соединения. Как заявил в июле глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, скорость загрузки может упасть на 70 процентов. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет.
В августе Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что основания для принятия мер в отношении YouTube — "неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства".
В октябре Хинштейн заявил агентству, что "блокировки YouTube в России не происходит".
YouTube — сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать видеозаписи. Сервис принадлежит компании Google, которая, в свою очередь, входит в холдинг Alphabet.