https://ria.ru/20241114/youtube-1983773662.html

Путин пообещал разобраться с замедлением работы YouTube

Путин пообещал разобраться с замедлением работы YouTube - РИА Новости, 14.11.2024

Путин пообещал разобраться с замедлением работы YouTube

Владимир Путин пообещал изучить вопрос с замедлением YouTube, сообщил гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T16:25

2024-11-14T16:25

2024-11-14T17:34

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Владимир Путин пообещал изучить вопрос с замедлением YouTube, сообщил гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров в эфире телеканала "Россия 1"."Замедление YouTube, на мой взгляд, сегодня не очень целесообразно, на что президент сказал, что там бывают всякие пакости. <...> Он выслушал и сказал: "Я разберусь, я посмотрю", — отметил режиссер.Он подчеркнул, что глава государства открыт для разных тем.Путин и Шахназаров встречались накануне. Как указано на сайте Кремля, они обсудили участие киноконцерна в благотворительности, включая поддержку участников СВО.Проблемы с просмотром контента на YouTube начались летом. Видеохостинг перестал работать у россиян на компьютерах: при попытке перехода на сайт браузер уведомляет об отсутствии соединения. Как заявил в июле глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, скорость загрузки может упасть на 70 процентов. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет. В августе Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что основания для принятия мер в отношении YouTube — "неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства".В октябре Хинштейн заявил агентству, что "блокировки YouTube в России не происходит".

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https://ria.ru/20241101/google-1981440916.html

https://ria.ru/20240904/youtube-1970382139.html

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россия, владимир путин, карен шахназаров, ярослав нилов, youtube, мосфильм, госдума рф