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Суд продлил арест 13 фигурантам дела о стрельбе у офиса Wildberries - РИА Новости, 14.11.2024
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16:11 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/wildberries-1983769767.html
Суд продлил арест 13 фигурантам дела о стрельбе у офиса Wildberries
Суд продлил арест 13 фигурантам дела о стрельбе у офиса Wildberries - РИА Новости, 14.11.2024
Суд продлил арест 13 фигурантам дела о стрельбе у офиса Wildberries
Басманный суд Москвы продлил срок ареста 13 фигурантам дела о стрельбе возле офиса Wildberries, следует из картотеки дел. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T16:11
2024-11-14T16:11
происшествия
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россия
wildberries
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста 13 фигурантам дела о стрельбе возле офиса Wildberries, следует из картотеки дел. Постановлениями суда удовлетворены ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей 13 обвиняемым, следует из базы судов. Всего будут рассмотрены с 13 по 15 ноября 25 ходатайств о продлении ареста. В конце сентября Басманный суд Москвы арестовал 30 человек, обвиняемых после стрельбы возле офиса маркетплейса Wildberries. Всем им предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, посягательстве на сотрудника правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и самоуправстве. Как говорится в материалах дела (имеются в распоряжении РИА Новости), обвиняемые "осознанно" пошли "против общественной безопасности и общественного порядка", при этом в присутствии сотрудников полиции, что "свидетельствует об их склонности к совершению противоправных действий и отсутствии контроля за собственным поведением". Стрельба возле офиса Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла 18 сентября. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.
https://ria.ru/20241029/wildberries-1980623463.html
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происшествия, москва, россия, wildberries, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Wildberries, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд продлил арест 13 фигурантам дела о стрельбе у офиса Wildberries

Суд в Москве продлил арест 13 фигурантам дела о стрельбе у офиса Wildberries

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудник ОМОНа у офиса Wildberries в Москве
Сотрудник ОМОНа у офиса Wildberries в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудник ОМОНа у офиса Wildberries в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста 13 фигурантам дела о стрельбе возле офиса Wildberries, следует из картотеки дел.
Постановлениями суда удовлетворены ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей 13 обвиняемым, следует из базы судов.
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Всего будут рассмотрены с 13 по 15 ноября 25 ходатайств о продлении ареста.
В конце сентября Басманный суд Москвы арестовал 30 человек, обвиняемых после стрельбы возле офиса маркетплейса Wildberries. Всем им предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, посягательстве на сотрудника правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и самоуправстве.
Как говорится в материалах дела (имеются в распоряжении РИА Новости), обвиняемые "осознанно" пошли "против общественной безопасности и общественного порядка", при этом в присутствии сотрудников полиции, что "свидетельствует об их склонности к совершению противоправных действий и отсутствии контроля за собственным поведением".
Стрельба возле офиса Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла 18 сентября. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.
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