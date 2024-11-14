https://ria.ru/20241114/vyplaty-1983805837.html

В Кремле прокомментировали повышение выплат участникам СВО с инвалидностью

В Кремле прокомментировали повышение выплат участникам СВО с инвалидностью - РИА Новости, 14.11.2024

В Кремле прокомментировали повышение выплат участникам СВО с инвалидностью

Указ президент России Владимира Путина о повышении размера выплаты получившим инвалидность участникам СВО распространяется на всех военнослужащих, начиная с... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T17:49

2024-11-14T17:49

2024-11-14T18:07

общество

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Указ президент России Владимира Путина о повышении размера выплаты получившим инвалидность участникам СВО распространяется на всех военнослужащих, начиная с февраля 2022 года, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В четверг на сайте официального опубликования правовых актов был опубликован указ Путина о единовременной выплате в размере 4 миллионов рублей участникам СВО, получившим ранение, которое привело к инвалидности. Данный указ вступает в силу со дня его подписания - 14 ноября. "Речь идет о бойцах СВО, которые получили боевые ранения. И речь идет об оказании дополнительной помощи военнослужащим, которые получили инвалидность в результате тяжелых боевых ранений в ходе СВО. Согласно указу, единовременная выплата повышается с 3 до 4 миллионов рублей... Такой порядок устанавливается для этих лиц, начиная с 24 февраля 2022 года. То есть принятое решение имеет обратную силу и распространяется на всех военнослужащих, которые получили инвалидность в ходе СВО, начиная с февраля 2022 года", - сказал Песков.

https://ria.ru/20241114/svo-1983697745.html

россия

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Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин, дмитрий песков