Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали повышение выплат участникам СВО с инвалидностью - РИА Новости, 14.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 14.11.2024 (обновлено: 18:07 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/vyplaty-1983805837.html
В Кремле прокомментировали повышение выплат участникам СВО с инвалидностью
В Кремле прокомментировали повышение выплат участникам СВО с инвалидностью - РИА Новости, 14.11.2024
В Кремле прокомментировали повышение выплат участникам СВО с инвалидностью
Указ президент России Владимира Путина о повышении размера выплаты получившим инвалидность участникам СВО распространяется на всех военнослужащих, начиная с... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T17:49
2024-11-14T18:07
общество
россия
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975772009_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e03604796c4165519a850842880c90ee.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Указ президент России Владимира Путина о повышении размера выплаты получившим инвалидность участникам СВО распространяется на всех военнослужащих, начиная с февраля 2022 года, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В четверг на сайте официального опубликования правовых актов был опубликован указ Путина о единовременной выплате в размере 4 миллионов рублей участникам СВО, получившим ранение, которое привело к инвалидности. Данный указ вступает в силу со дня его подписания - 14 ноября. "Речь идет о бойцах СВО, которые получили боевые ранения. И речь идет об оказании дополнительной помощи военнослужащим, которые получили инвалидность в результате тяжелых боевых ранений в ходе СВО. Согласно указу, единовременная выплата повышается с 3 до 4 миллионов рублей... Такой порядок устанавливается для этих лиц, начиная с 24 февраля 2022 года. То есть принятое решение имеет обратную силу и распространяется на всех военнослужащих, которые получили инвалидность в ходе СВО, начиная с февраля 2022 года", - сказал Песков.
https://ria.ru/20241114/svo-1983697745.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975772009_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_b8d9aca54741ae3516d99fca74ac92a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, дмитрий песков
Общество, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали повышение выплат участникам СВО с инвалидностью

Песков: указ о росте выплат бойцам СВО с инвалидностью распространяется на всех

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации
Танк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Танк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Указ президент России Владимира Путина о повышении размера выплаты получившим инвалидность участникам СВО распространяется на всех военнослужащих, начиная с февраля 2022 года, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В четверг на сайте официального опубликования правовых актов был опубликован указ Путина о единовременной выплате в размере 4 миллионов рублей участникам СВО, получившим ранение, которое привело к инвалидности. Данный указ вступает в силу со дня его подписания - 14 ноября.
"Речь идет о бойцах СВО, которые получили боевые ранения. И речь идет об оказании дополнительной помощи военнослужащим, которые получили инвалидность в результате тяжелых боевых ранений в ходе СВО. Согласно указу, единовременная выплата повышается с 3 до 4 миллионов рублей... Такой порядок устанавливается для этих лиц, начиная с 24 февраля 2022 года. То есть принятое решение имеет обратную силу и распространяется на всех военнослужащих, которые получили инвалидность в ходе СВО, начиная с февраля 2022 года", - сказал Песков.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Путин подписал указ о выплатах за ранения, приведшие к инвалидности
Вчера, 11:45
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала