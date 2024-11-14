Порошенко испугался одного шага Зеленского
Порошенко: Запад перестанет помогать Киеву из-за выплат Зеленского
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко в киевском аэропорте "Жуляны"
Экс-президент Украины Петр Порошенко в киевском аэропорте "Жуляны". Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Выплаты по тысяче гривен, которые Владимир Зеленский пообещал гражданам Украины в рамках программы социальной поддержки, может привести к тому, что Запад перестанет оказывать помощи, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко на срочном брифинге.
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"На эту позицию вашей "тысячи", которой вы пытаетесь купить голоса избирателей, он (Избиратель. — Прим. ред.) больше не пойдет. А вот к чему это может привести, к сожалению… что партнеры перестанут давать деньги Украине на помощь", — пожаловался он.
Порошенко также заявил, что действующая власть на Украине уже думает о том, как выиграть выборы, а не о том, как одержать победу в конфликте.
"Власть собирается на выборы, думает про выборы, а не про победу", — констатировал экс-президент.
В конце октября глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что выборы на Украине состоятся сразу после прекращения вооруженного конфликта, поскольку в настоящее время все ресурсы Киева сконцентрированы на нем.
На этой неделе британская газета The Economist выпустила материал, в котором сообщила, что выборы на Украине могут состояться уже 25 мая 2025 года, из-за падения морального духа в стране.
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Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
В октябре Зеленский пообещал украинцам программу, которая "будет ощутима для каждой семьи", — выплату по тысяче гривен (примерно 2350 рублей).
Эта инициатива возмутила население страны. Издание "Страна.ua" публиковала примеры ироничных видеороликов, в которых пользователи соцсетей мечтают о роскошной жизни на "вовину тысячу", внутри Украины заявляли, что так глава киевского режима оценил жизни украинцев.
Эта инициатива возмутила население страны. Издание "Страна.ua" публиковала примеры ироничных видеороликов, в которых пользователи соцсетей мечтают о роскошной жизни на "вовину тысячу", внутри Украины заявляли, что так глава киевского режима оценил жизни украинцев.
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