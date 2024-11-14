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Порошенко испугался одного шага Зеленского

Порошенко испугался одного шага Зеленского - РИА Новости, 14.11.2024

Порошенко испугался одного шага Зеленского

Выплаты по тысяче гривен, которые Владимир Зеленский пообещал гражданам Украины в рамках программы социальной поддержки, может привести к тому, что Запад... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T03:08

2024-11-14T03:08

2024-11-14T03:08

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Выплаты по тысяче гривен, которые Владимир Зеленский пообещал гражданам Украины в рамках программы социальной поддержки, может привести к тому, что Запад перестанет оказывать помощи, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко на срочном брифинге."На эту позицию вашей "тысячи", которой вы пытаетесь купить голоса избирателей, он (Избиратель. — Прим. ред.) больше не пойдет. А вот к чему это может привести, к сожалению… что партнеры перестанут давать деньги Украине на помощь", — пожаловался он.Порошенко также заявил, что действующая власть на Украине уже думает о том, как выиграть выборы, а не о том, как одержать победу в конфликте."Власть собирается на выборы, думает про выборы, а не про победу", — констатировал экс-президент.В конце октября глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что выборы на Украине состоятся сразу после прекращения вооруженного конфликта, поскольку в настоящее время все ресурсы Киева сконцентрированы на нем.На этой неделе британская газета The Economist выпустила материал, в котором сообщила, что выборы на Украине могут состояться уже 25 мая 2025 года, из-за падения морального духа в стране.Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".В октябре Зеленский пообещал украинцам программу, которая "будет ощутима для каждой семьи", — выплату по тысяче гривен (примерно 2350 рублей). Эта инициатива возмутила население страны. Издание "Страна.ua" публиковала примеры ироничных видеороликов, в которых пользователи соцсетей мечтают о роскошной жизни на "вовину тысячу", внутри Украины заявляли, что так глава киевского режима оценил жизни украинцев.

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https://ria.ru/20241019/begstvo-1978846566.html

https://ria.ru/20241013/poroshenko-1977854722.html

https://ria.ru/20241113/ukraina-1983627200.html

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в мире, украина, киев, россия, петр порошенко, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада украины, страна.ua