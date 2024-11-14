https://ria.ru/20241114/vychet-1983810634.html

Налоговый вычет за страхование жизни: как получить и какие документы нужны

Налоговый вычет за страхование жизни: как получить, размер, документы

Налоговый вычет за страхование жизни: как получить и какие документы нужны

Вычет за страхование жизни - возможность вернуть часть уплаченного НДФЛ для граждан, заключивших договор добровольного страхования жизни с условием, что срок... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T18:57

2024-11-14T18:57

2024-11-14T18:59

россия

страхование

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Вычет за страхование жизни - возможность вернуть часть уплаченного НДФЛ для граждан, заключивших договор добровольного страхования жизни с условием, что срок его действия составляет минимум пять лет. Как получить налоговый вычет за взносы: какие необходимо предоставить документы, размер суммы к выплате и в каких случаях могут отказать, - в материале РИА НовостиНалоговый вычет за страхование жизниНалоговый вычет - возможность вернуть часть уплаченного НДФЛ или уменьшить налогооблагаемую базу. В России существует несколько видов налоговых вычетов, которые граждане нашей страны могут получить при определенных условиях:Но не все знают, что существует социальный вычет за страхование жизни, который вступил в силу 1 января 2015 года (пп. 4 п. 1 ст. 219 НК РФ).Кому положенПо словам Алены Фисенко, ведущего специалиста компании Help Seller, получить вычет могут следующие категории граждан:Размеры вычетаШамиль Алаев, генеральный директор юридической фирмы OrçLaw, объясняет, что по расходам до 2024 года максимальный размер социального вычета составляет 120 тысяч рублей за налоговый период. С 2024 года сумма увеличена до 150 тысяч рублей.Важно понимать, что этот вычет суммируется с другими социальными вычетами (кроме вычетов по расходам на образование детей, дорогостоящее лечение и благотворительность).- Размер налогового вычета за страхование жизни на данный момент ограничен 120 тысячами рублей в год. Эта сумма включает в себя также расходы на негосударственное пенсионное обеспечение, если они имеются. Таким образом, максимальная сумма возврата составляет 13% от уплаченных за год средств. Нужно помнить, что при наличии нескольких страховых полисов или пенсионных взносов вычет может быть применен только в пределах этих 120 тысяч рублей, - говорит Софья Игумнова, эксперт по финансовым продуктам компании ВсеЗаймыОнлайн.Как рассчитатьДля того, чтобы гражданину РФ самостоятельно определить размер вычета, необходимо умножить сумму уплаченных страховых взносов на 13%.“В случае, если итоговая сумма превышает 120 000 рублей, вычет ограничивается 18 000 рублями. Можно вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ): до 2024 года - до 15 600 рублей (120 000 рублей х 13%), с 2024 года - до 19 500 рублей (150 000 рублей х 13%)”, - говорит Шамиль Алаев.Условия получения налогового вычета за страхование жизниАнастасия Хрусталёва,старший вице-президент ИК Fontvielle, предупреждает, что к договорам страхования предъявляются определенные требования:Как получить налоговый вычет за страхование жизниПроцедура получения вычета стандартная и предполагает обращение в налоговую инспекцию по месту жительства или к работодателю.Куда обращатьсяЧерез работодателя. Если вся сумма сразу не нужна, можно подать заявление в ФНС и приложить к нему подтверждающие документы. После камеральной проверки, которая длится не более одного месяца, налоговая самостоятельно направит работодателю уведомление. С этого момента из заработной платы перестанут удерживать НДФЛ до тех пор, пока сумма, причитающаяся к вычету, не закончится.Через ФНС. “Подать 3-НДФЛ и другую документацию можно в ИФНС по месту проживания: онлайн, на личном приеме в налоговой или “Моих документах”, либо воспользоваться сервисом на портале госуслуг. Последний вариант подойдет лишь пользователям, оформившим электронную подпись в “Госключе”, - объясняет Алена Талаш, основатель и управляющий партнер ГК “РосКо”.Необходимые документыСписок документации, по словам Алены Талаш, включает:С 2025 года для оформления вычета за 2024-й и последующие годы будет достаточно предоставить справку об уплате взносов страховщику.Порядок подачи заявленияЗа 2024 год вычет можно оформить, по словам Анастасии Хрусталевой, двумя путями:СрокиВесь процесс подачи на вычет через налоговую занимает до четырех месяцев: до трех месяцев отводится на проверку документов, в течение одного месяца средства должны быть перечислены на счет заявителя.- Важно подавать заявление за каждый календарный год, чтобы получать налоговый вычет ежегодно, - предупреждает Софья Игумнова.Отказ в получении вычетаИногда налоговая может отказать в вычете.“Основные причины отказа - это несоответствие договора условиям, требующимся для получения вычета, например, если срок его действия менее пяти лет или страховка оформлена на другое лицо. Также отказы случаются при отсутствии необходимых подтверждающих документов. Поэтому перед подачей заявления важно тщательно проверить все условия и документы, чтобы минимизировать риск отказа”, - говорит эксперт.Еще ФНС может отказать заявителю, если он подал заявление слишком поздно. Так, в 2024 можно оформить возврат только за 2021, 2022 и 2023, но не за 2020 год.Мнение экспертаАлена Фисенко считает, что налоговый вычет за страхование жизни представляет собой весьма полезный механизм для защиты финансовых интересов граждан. Он помогает не только снизить налоговую нагрузку, но и стимулирует к оформлению полисов страхования, что в свою очередь способствует более высокому уровню финансовой грамотности в обществе.- Оформлять вычет удобно через своего работодателя. В отличие от обращения в ФНС, это можно сделать до конца отчетного периода (года), в котором налогоплательщик понес расходы. Если страховой программой предусмотрен единоразовый взнос, страхователь может рассчитывать на один налоговый вычет. Если же нужно совершать взносы ежегодно в период действия договора, право на получение вычета будет возникать каждый год. На практике встречаются комбинированные договоры. В них наряду со страхованием жизни может предусматриваться страховка от болезни и несчастного случая. Но вычет предоставляют только на взносы по страхованию жизни. Если вы оформили такую страховку, запросите в страховой справку с разделением сумм взносов. Страховщик предоставит расчет. Останется указать в 3-НДФЛ сумму затрат на страхование жизни и приложить справку к документам на налоговый вычет, - говорит Алена Талаш.Есть еще один нюанс: получить вычет за страховки, оформленные в рамках банковского кредита, не получится. Выгодоприобретатель в этом случае банк, а не застрахованный.

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россия, страхование