Налоговый вычет за страхование жизни: как получить и какие документы нужны
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Вычет за страхование жизни - возможность вернуть часть уплаченного НДФЛ для граждан, заключивших договор добровольного страхования жизни с условием, что срок его действия составляет минимум пять лет. Как получить налоговый вычет за взносы: какие необходимо предоставить документы, размер суммы к выплате и в каких случаях могут отказать, - в материале РИА Новости
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11 ноября, 18:31
Налоговый вычет за страхование жизни
Налоговый вычет - возможность вернуть часть уплаченного НДФЛ или уменьшить налогооблагаемую базу. В России существует несколько видов налоговых вычетов, которые граждане нашей страны могут получить при определенных условиях:
- социальный (при оплате обучения или медицинских услуг);
- стандартный (если человек инвалид или имеет детей на иждивении);
- имущественный (при приобретении жилья);
- инвестиционный (при наличии индивидуального инвестиционного счета);
- профессиональный (дает возможность вернуть некоторым категориям граждан часть расходов, связанных с получением дохода).
Но не все знают, что существует социальный вычет за страхование жизни, который вступил в силу 1 января 2015 года (пп. 4 п. 1 ст. 219 НК РФ).
Кому положен
По словам Алены Фисенко, ведущего специалиста компании Help Seller, получить вычет могут следующие категории граждан:
- Все налоговые резиденты России (проживающие в стране более 183 дней в году), кто официально трудоустроен и уплачивает подоходный налог в размере не ниже 13%;
- Индивидуальные предприниматели, если они уплачивают налоги по общему режиму.
© iStock.com / Moon SafariПредприниматель заполняет налоговую декларацию
© iStock.com / Moon Safari
Предприниматель заполняет налоговую декларацию
Размеры вычета
Шамиль Алаев, генеральный директор юридической фирмы OrçLaw, объясняет, что по расходам до 2024 года максимальный размер социального вычета составляет 120 тысяч рублей за налоговый период. С 2024 года сумма увеличена до 150 тысяч рублей.
Важно понимать, что этот вычет суммируется с другими социальными вычетами (кроме вычетов по расходам на образование детей, дорогостоящее лечение и благотворительность).
- Размер налогового вычета за страхование жизни на данный момент ограничен 120 тысячами рублей в год. Эта сумма включает в себя также расходы на негосударственное пенсионное обеспечение, если они имеются. Таким образом, максимальная сумма возврата составляет 13% от уплаченных за год средств. Нужно помнить, что при наличии нескольких страховых полисов или пенсионных взносов вычет может быть применен только в пределах этих 120 тысяч рублей, - говорит Софья Игумнова, эксперт по финансовым продуктам компании ВсеЗаймыОнлайн.
Как рассчитать
Для того, чтобы гражданину РФ самостоятельно определить размер вычета, необходимо умножить сумму уплаченных страховых взносов на 13%.
“В случае, если итоговая сумма превышает 120 000 рублей, вычет ограничивается 18 000 рублями. Можно вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ): до 2024 года - до 15 600 рублей (120 000 рублей х 13%), с 2024 года - до 19 500 рублей (150 000 рублей х 13%)”, - говорит Шамиль Алаев.
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Условия получения налогового вычета за страхование жизни
Анастасия Хрусталёва,старший вице-президент ИК Fontvielle, предупреждает, что к договорам страхования предъявляются определенные требования:
- это должен быть договор именно добровольного страхования жизни;
- срок договора не должен быть менее 5 лет;
- страховая компания обязана иметь лицензию на ведение данного вида деятельности;
- договор может быть заключен в пользу супруга, родителей, детей;
- по договору накопительного страхования жизни также предоставляется вычет, поскольку это один из видов страхования жизни;
- страховым случаем по договорам должно быть дожитие гражданина до определенного возраста или срока, либо наступление иных событий, а также смерть застрахованного;
- объектом страхования являются имущественные интересы.
© iStock.com / fizkesПодписание договора
© iStock.com / fizkes
Подписание договора
Как получить налоговый вычет за страхование жизни
Процедура получения вычета стандартная и предполагает обращение в налоговую инспекцию по месту жительства или к работодателю.
Куда обращаться
Через работодателя. Если вся сумма сразу не нужна, можно подать заявление в ФНС и приложить к нему подтверждающие документы. После камеральной проверки, которая длится не более одного месяца, налоговая самостоятельно направит работодателю уведомление. С этого момента из заработной платы перестанут удерживать НДФЛ до тех пор, пока сумма, причитающаяся к вычету, не закончится.
Через ФНС. “Подать 3-НДФЛ и другую документацию можно в ИФНС по месту проживания: онлайн, на личном приеме в налоговой или “Моих документах”, либо воспользоваться сервисом на портале госуслуг. Последний вариант подойдет лишь пользователям, оформившим электронную подпись в “Госключе”, - объясняет Алена Талаш, основатель и управляющий партнер ГК “РосКо”.
Необходимые документы
Список документации, по словам Алены Талаш, включает:
- копию договора со страховщиком;
- копию лицензии с печатью страховой (если данные отсутствуют в договоре);
- копии платежных документов о перечислении взносов;
- копию свидетельства о регистрации брака или иного документа, подтверждающего наличие родственных связей с гражданином, за которого были уплачены взносы в рамках страхования жизни.
С 2025 года для оформления вычета за 2024-й и последующие годы будет достаточно предоставить справку об уплате взносов страховщику.
© iStock.com / ljubaphotoЖенщина изучает документы
© iStock.com / ljubaphoto
Женщина изучает документы
Порядок подачи заявления
За 2024 год вычет можно оформить, по словам Анастасии Хрусталевой, двумя путями:
- в общем порядке через предоставление в налоговую декларации 3-НДФЛ (никакие иные подтверждающие документы собирать не нужно, кроме справки об уплате страховых взносов по утвержденной Приказом ФНС России N БВ-7-11/736@ форме, она и заменяет подтверждающие документы);
- в упрощенном порядке, если страховая компания направила справку в ФНС самостоятельно в рамках межведомственного электронного обмена (в этом случае потребуется только заявление).
Сроки
Весь процесс подачи на вычет через налоговую занимает до четырех месяцев: до трех месяцев отводится на проверку документов, в течение одного месяца средства должны быть перечислены на счет заявителя.
- Важно подавать заявление за каждый календарный год, чтобы получать налоговый вычет ежегодно, - предупреждает Софья Игумнова.
Отказ в получении вычета
Иногда налоговая может отказать в вычете.
“Основные причины отказа - это несоответствие договора условиям, требующимся для получения вычета, например, если срок его действия менее пяти лет или страховка оформлена на другое лицо. Также отказы случаются при отсутствии необходимых подтверждающих документов. Поэтому перед подачей заявления важно тщательно проверить все условия и документы, чтобы минимизировать риск отказа”, - говорит эксперт.
Еще ФНС может отказать заявителю, если он подал заявление слишком поздно. Так, в 2024 можно оформить возврат только за 2021, 2022 и 2023, но не за 2020 год.
Мнение эксперта
Алена Фисенко считает, что налоговый вычет за страхование жизни представляет собой весьма полезный механизм для защиты финансовых интересов граждан. Он помогает не только снизить налоговую нагрузку, но и стимулирует к оформлению полисов страхования, что в свою очередь способствует более высокому уровню финансовой грамотности в обществе.
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- Оформлять вычет удобно через своего работодателя. В отличие от обращения в ФНС, это можно сделать до конца отчетного периода (года), в котором налогоплательщик понес расходы. Если страховой программой предусмотрен единоразовый взнос, страхователь может рассчитывать на один налоговый вычет. Если же нужно совершать взносы ежегодно в период действия договора, право на получение вычета будет возникать каждый год. На практике встречаются комбинированные договоры. В них наряду со страхованием жизни может предусматриваться страховка от болезни и несчастного случая. Но вычет предоставляют только на взносы по страхованию жизни. Если вы оформили такую страховку, запросите в страховой справку с разделением сумм взносов. Страховщик предоставит расчет. Останется указать в 3-НДФЛ сумму затрат на страхование жизни и приложить справку к документам на налоговый вычет, - говорит Алена Талаш.
Есть еще один нюанс: получить вычет за страховки, оформленные в рамках банковского кредита, не получится. Выгодоприобретатель в этом случае банк, а не застрахованный.