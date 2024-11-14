Лавров ответил на вопрос, решат ли выборы на Украине вопрос легитимности
Лавров: легитимность выборов на Украине будет зависеть от того, как их проведут
© AP Photo / Sergei ChuzavkovПодсчет голосов на избирательном участке в Киеве
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Подсчет голосов на избирательном участке в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Судить о легитимности выборов на Украине, если их решат провести весной 2025 года, можно будет только после их завершения, заявил глава МИД Сергей Лавров во время интервью для проекта "Новый мир" с Мариной Ким на телеканале "Россия 1".
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"Выборы можно по-разному организовать, вон, видите, как в Молдове организовали выборы. Судить о легитимности того или иного избирательного процесса можно только тогда, когда поймем, что он состоялся, и увидим, каким образом он был организован", — сказал министр.
По итогам второго тура президентских выборов в Молдавии действующая глава государства Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, а ее соперник, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло, — 44,67% голосов. В то же время внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, а Санду — 48,81%.
Британский журнал Economist ранее написал, что выборы на Украине могут состояться уже 25 мая 2025 года, на такой шаг в Киеве решились из-за падения морального духа в стране.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента в этом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что голосование сейчас "несвоевременно".
В июне президент Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной законной властью в соседней стране остается парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".