https://ria.ru/20241114/vybory-1983650193.html

Лавров ответил на вопрос, решат ли выборы на Украине вопрос легитимности

Лавров ответил на вопрос, решат ли выборы на Украине вопрос легитимности - РИА Новости, 14.11.2024

Лавров ответил на вопрос, решат ли выборы на Украине вопрос легитимности

Судить о легитимности выборов на Украине, если их решат провести весной 2025 года, можно будет только после их завершения, заявил глава МИД Сергей Лавров во... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T07:10

2024-11-14T07:10

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Судить о легитимности выборов на Украине, если их решат провести весной 2025 года, можно будет только после их завершения, заявил глава МИД Сергей Лавров во время интервью для проекта "Новый мир" с Мариной Ким на телеканале "Россия 1"."Выборы можно по-разному организовать, вон, видите, как в Молдове организовали выборы. Судить о легитимности того или иного избирательного процесса можно только тогда, когда поймем, что он состоялся, и увидим, каким образом он был организован", — сказал министр.Британский журнал Economist ранее написал, что выборы на Украине могут состояться уже 25 мая 2025 года, на такой шаг в Киеве решились из-за падения морального духа в стране. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента в этом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что голосование сейчас "несвоевременно". В июне президент Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной законной властью в соседней стране остается парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20241114/ukraina-1983637207.html

https://ria.ru/20241111/ukraina-1983129052.html

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украина, молдавия, россия, майя санду, александр стояногло, сергей лавров, евросоюз, в мире