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Лавров ответил на вопрос, решат ли выборы на Украине вопрос легитимности - РИА Новости, 14.11.2024
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07:10 14.11.2024 (обновлено: 10:23 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/vybory-1983650193.html
Лавров ответил на вопрос, решат ли выборы на Украине вопрос легитимности
Лавров ответил на вопрос, решат ли выборы на Украине вопрос легитимности - РИА Новости, 14.11.2024
Лавров ответил на вопрос, решат ли выборы на Украине вопрос легитимности
Судить о легитимности выборов на Украине, если их решат провести весной 2025 года, можно будет только после их завершения, заявил глава МИД Сергей Лавров во... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T07:10
2024-11-14T10:23
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александр стояногло
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Судить о легитимности выборов на Украине, если их решат провести весной 2025 года, можно будет только после их завершения, заявил глава МИД Сергей Лавров во время интервью для проекта "Новый мир" с Мариной Ким на телеканале "Россия 1".&quot;Выборы можно по-разному организовать, вон, видите, как в Молдове организовали выборы. Судить о легитимности того или иного избирательного процесса можно только тогда, когда поймем, что он состоялся, и увидим, каким образом он был организован&quot;, — сказал министр.Британский журнал Economist ранее написал, что выборы на Украине могут состояться уже 25 мая 2025 года, на такой шаг в Киеве решились из-за падения морального духа в стране. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента в этом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что голосование сейчас "несвоевременно". В июне президент Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной законной властью в соседней стране остается парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20241114/ukraina-1983637207.html
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украина, молдавия, россия, майя санду, александр стояногло, сергей лавров, евросоюз, в мире
Украина, Молдавия, Россия, Майя Санду, Александр Стояногло, Сергей Лавров, Евросоюз, В мире
Лавров ответил на вопрос, решат ли выборы на Украине вопрос легитимности

Лавров: легитимность выборов на Украине будет зависеть от того, как их проведут

© AP Photo / Sergei ChuzavkovПодсчет голосов на избирательном участке в Киеве
Подсчет голосов на избирательном участке в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Подсчет голосов на избирательном участке в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Судить о легитимности выборов на Украине, если их решат провести весной 2025 года, можно будет только после их завершения, заявил глава МИД Сергей Лавров во время интервью для проекта "Новый мир" с Мариной Ким на телеканале "Россия 1".
«

"Выборы можно по-разному организовать, вон, видите, как в Молдове организовали выборы. Судить о легитимности того или иного избирательного процесса можно только тогда, когда поймем, что он состоялся, и увидим, каким образом он был организован", — сказал министр.

Люди на улице в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
NYT раскрыла самый важный для Киева вопрос в ходе возможных переговоров
Вчера, 00:32

По итогам второго тура президентских выборов в Молдавии действующая глава государства Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, а ее соперник, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло, — 44,67% голосов. В то же время внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, а Санду — 48,81%.

Британский журнал Economist ранее написал, что выборы на Украине могут состояться уже 25 мая 2025 года, на такой шаг в Киеве решились из-за падения морального духа в стране.
Харьков - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Экс-депутат Рады рассказал, зачем США хотят провести выборы на Украине
11 ноября, 16:25
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента в этом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что голосование сейчас "несвоевременно".
В июне президент Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной законной властью в соседней стране остается парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
Киев - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
США хотят устранить Зеленского, проведя на Украине выборы, узнала СВР
11 ноября, 09:39
 
УкраинаМолдавияРоссияМайя СандуАлександр СтояноглоСергей ЛавровЕвросоюзВ мире
 
 
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