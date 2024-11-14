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В Херсонской области арестовали россиянку, переводившую деньги ВСУ - РИА Новости, 14.11.2024
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11:40 14.11.2024 (обновлено: 12:39 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/vsu-1983697167.html
В Херсонской области арестовали россиянку, переводившую деньги ВСУ
В Херсонской области арестовали россиянку, переводившую деньги ВСУ - РИА Новости, 14.11.2024
В Херсонской области арестовали россиянку, переводившую деньги ВСУ
Арестована гражданка России из Херсонской области, которая переводила деньги ВСУ, сообщили журналистам в ФСБ России. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T11:40
2024-11-14T12:39
происшествия
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ГЕНИЧЕСК, 14 ноя - РИА Новости. Арестована гражданка России из Херсонской области, которая переводила деньги ВСУ, сообщили журналистам в ФСБ России. "Подозреваемая в период с февраля 2022 по сентябрь 2023 года осуществляла переводы денежных средств на нужды ВСУ в целях приобретения медицинского и военного снаряжения... Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщил представитель ведомства. Следственным отделом УФСБ России по Херсонской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "государственная измена". Санкция данной статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигуранта, а также выявление её преступных связей.
https://ria.ru/20241114/fsb-1983688956.html
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
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Арест россиянки из Херсонской области, переводившей деньги ВСУ
Арестована россиянка из Херсонской области, переводившая деньги ВСУ, сообщили в ФСБ, показав кадры. Возбуждено дело о госизмене.
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РИА Новости
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происшествия, россия, херсонская область , вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Херсонской области арестовали россиянку, переводившую деньги ВСУ

ФСБ в Херсонской области задержала россиянку, переводившую деньги ВСУ

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ГЕНИЧЕСК, 14 ноя - РИА Новости. Арестована гражданка России из Херсонской области, которая переводила деньги ВСУ, сообщили журналистам в ФСБ России.
"Подозреваемая в период с февраля 2022 по сентябрь 2023 года осуществляла переводы денежных средств на нужды ВСУ в целях приобретения медицинского и военного снаряжения... Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщил представитель ведомства.
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Следственным отделом УФСБ России по Херсонской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "государственная измена".
Санкция данной статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.
В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигуранта, а также выявление её преступных связей.
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ПроисшествияРоссияХерсонская областьВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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