https://ria.ru/20241114/vsu-1983684435.html
На Западе рассказали, что скоро произойдет с ВСУ
На Западе рассказали, что скоро произойдет с ВСУ - РИА Новости, 14.11.2024
На Западе рассказали, что скоро произойдет с ВСУ
Безоговорочная капитуляция Вооруженных сил Украины уже близко, написал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T10:52
2024-11-14T10:52
2024-11-14T14:02
в мире
украина
россия
москва
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_bba063dcfc899ec84a05394edf81852b.jpg
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Безоговорочная капитуляция Вооруженных сил Украины уже близко, написал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети Х."Украина теряет территории самыми высокими темпами с начала войны. Приближается безоговорочная капитуляция ВСУ", — указал он.Малинен считает, что Украина и НАТО уже проиграли конфликт против России.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, подчеркнул он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
https://ria.ru/20241114/cnn-1983662087.html
украина
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_b4cbd6d04c0ae57c12fe0fc14e44c1ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, москва, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
На Западе рассказали, что скоро произойдет с ВСУ
Профессор Малинен: безоговорочная капитуляция ВСУ уже близко