https://ria.ru/20241114/vsu-1983684435.html

На Западе рассказали, что скоро произойдет с ВСУ

На Западе рассказали, что скоро произойдет с ВСУ - РИА Новости, 14.11.2024

На Западе рассказали, что скоро произойдет с ВСУ

Безоговорочная капитуляция Вооруженных сил Украины уже близко, написал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T10:52

2024-11-14T10:52

2024-11-14T14:02

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Безоговорочная капитуляция Вооруженных сил Украины уже близко, написал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети Х."Украина теряет территории самыми высокими темпами с начала войны. Приближается безоговорочная капитуляция ВСУ", — указал он.Малинен считает, что Украина и НАТО уже проиграли конфликт против России.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, подчеркнул он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.

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в мире, украина, россия, москва, владимир путин, вооруженные силы украины, нато