Рейтинг@Mail.ru
На Западе рассказали, что скоро произойдет с ВСУ - РИА Новости, 14.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:52 14.11.2024 (обновлено: 14:02 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/vsu-1983684435.html
На Западе рассказали, что скоро произойдет с ВСУ
На Западе рассказали, что скоро произойдет с ВСУ - РИА Новости, 14.11.2024
На Западе рассказали, что скоро произойдет с ВСУ
Безоговорочная капитуляция Вооруженных сил Украины уже близко, написал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T10:52
2024-11-14T14:02
в мире
украина
россия
москва
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_bba063dcfc899ec84a05394edf81852b.jpg
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Безоговорочная капитуляция Вооруженных сил Украины уже близко, написал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети Х."Украина теряет территории самыми высокими темпами с начала войны. Приближается безоговорочная капитуляция ВСУ", — указал он.Малинен считает, что Украина и НАТО уже проиграли конфликт против России.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, подчеркнул он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
https://ria.ru/20241114/cnn-1983662087.html
украина
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_b4cbd6d04c0ae57c12fe0fc14e44c1ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, москва, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
На Западе рассказали, что скоро произойдет с ВСУ

Профессор Малинен: безоговорочная капитуляция ВСУ уже близко

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Безоговорочная капитуляция Вооруженных сил Украины уже близко, написал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети Х.
«
"Украина теряет территории самыми высокими темпами с начала войны. Приближается безоговорочная капитуляция ВСУ", — указал он.
Малинен считает, что Украина и НАТО уже проиграли конфликт против России.
В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, подчеркнул он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
Элиз Стефаник - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
СМИ: ставленница Трампа в ООН поменяла позицию по Украине
Вчера, 09:29
 
В миреУкраинаРоссияМоскваВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала