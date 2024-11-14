https://ria.ru/20241114/volker-1983703653.html

В США раскрыли план Трампа в отношении Путина

В США раскрыли план Трампа в отношении Путина - РИА Новости, 14.11.2024

В США раскрыли план Трампа в отношении Путина

Победивший на американских президентских выборах Дональд Трамп тепло отзывается о президенте России Владимире Путине, поскольку желает заключить с ним сделку по РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T12:08

2024-11-14T12:08

2024-11-14T14:57

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Победивший на американских президентских выборах Дональд Трамп тепло отзывается о президенте России Владимире Путине, поскольку желает заключить с ним сделку по Украине, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на бывшего специального представителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера."По словам Волкера, теплые слова избранного президента в адрес Путина скрывали более меркантильную тактику ведения переговоров с мировыми лидерами", — говорится в материале.Волкер в общении с журналистами также напомнил, что Трамп хоть и раньше на посту президента старался вести дружеские отношения с российским лидером, но все равно совершал шаги, направленные против России, такие как снятие запрета на поставку вооружения Украине до начала боевых действий.На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин 7 ноября отметил, что слова Дональда Трампа о стремлении разрешить украинский кризис заслуживают внимания. Российский лидер заявил о готовности создать условия для долгосрочного урегулирования конфликта, чтобы Украина была независимым, суверенным государством, а не инструментом в руках третьих стран. При этом президент подчеркнул, что не считает зазорным самому позвонить Трампу, однако не делает этого из-за того, что лидеры стран Запада сами отказались от контактов с Кремлем.

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