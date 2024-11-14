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Великобритания выдала более 265 тысяч виз украинским беженцам

Великобритания выдала более 265 тысяч виз украинским беженцам - РИА Новости, 14.11.2024

Великобритания выдала более 265 тысяч виз украинским беженцам

Великобритания выдала украинским беженцам более 265 тысяч виз, свидетельствует статистика, опубликованная в четверг на сайте британского правительства. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T15:12

2024-11-14T15:12

2024-11-14T15:12

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Великобритания выдала украинским беженцам более 265 тысяч виз, свидетельствует статистика, опубликованная в четверг на сайте британского правительства. Семейная визовая схема в отношении украинских беженцев была запущена Соединённым Королевством 4 марта 2022 года, а спонсорская - 18 марта того же года. В настоящее время власти Великобритании получили около 350 тысяч заявлений на визу от украинских беженцев, свидетельствует статистика, опубликованная 24 октября на сайте британского правительства. Визы по семейной схеме для украинских беженцев бесплатные, выдаются на три года и позволяют жить в стране, работать, учиться, а также дают доступ к государственным фондам. Такие документы могут получить те, у кого есть родственники в Великобритании. Спонсорская схема предполагает, что беженцы могут приехать к тем, кто готов принять их в своём доме. По состоянию на 12 ноября британские визы получили 265 600 человек. Из них 72 400 получили документы как члены семьи жителей Британии, а 193 200 человек - в рамках визового режима при наличии спонсора. Общее количество украинцев, подавших заявление на визу, составило 349 700 человек, при этом по состоянию на 11 ноября в Великобританию с Украины прибыли 216 600 держателей британских виз. С 24 февраля 2022 года около 6,7 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным ООН, обезлюдели, молодёжь уехала, а пожилые люди в основном остались, сообщали в ООН. В конце октября директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предрекла обезлюдение Украины из-за большого числа пожилых жителей и низкого коэффициента рождаемости. По её словам, спасти ситуацию не сможет даже "чудесное" возвращение уехавших из страны людей.

https://ria.ru/20241113/germanija-1983431557.html

https://ria.ru/20241015/ukraina-1978092111.html

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в мире, великобритания, украина, элла либанова, оон