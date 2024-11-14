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Украинские силовики вербуют несовершеннолетних в Запорожской области

Украинские силовики вербуют несовершеннолетних в Запорожской области - РИА Новости, 14.11.2024

Украинские силовики вербуют несовершеннолетних в Запорожской области

Украинские силовики вербуют несовершеннолетних жителей Запорожской области для диверсий, но российские власти уверенно противодействуют такой работе, рассказал... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T02:49

2024-11-14T02:49

2024-11-14T05:54

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МЕЛИТОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. Украинские силовики вербуют несовершеннолетних жителей Запорожской области для диверсий, но российские власти уверенно противодействуют такой работе, рассказал РИА Новости заместитель губернатора области Антон Тицкий.Ранее в Следственном комитете сообщали, что три несовершеннолетних жителя Запорожской области предстанут перед судом за участие в диверсионной деятельности. "Вся прыть украинских вооруженных формирований заключается лишь в попытках посеять панику и создать гуманитарную катастрофу на наших территориях. Мы эти провокации отражаем. Украинские спецслужбы также работают вгрязную, пытаясь запугать гражданских посредством преследования и покушений на представителей правительства Запорожской области, общественных деятелей, сотрудников госучреждений", — сказал Тицкий.Он отметил, что украинские силовики вербуют несовершеннолетних, но власти нашли методы противодействия работе украинских спецслужб."Пособниками выбирают зачастую совсем юных людей, с еще не окрепшей психикой. Этому мы тоже уверенно противостоим. Посредством гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения, реализации молодёжной политики, также в регионе работает антитеррористическая комиссия, которая проводит профилактическую и разъяснительную работу с населением", — подчеркнул он.

https://ria.ru/20241112/voenkomy-1983207544.html

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запорожская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, в мире