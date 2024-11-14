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Украинские силовики вербуют несовершеннолетних в Запорожской области - РИА Новости, 14.11.2024
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02:49 14.11.2024 (обновлено: 05:54 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/verbovka-1983641419.html
Украинские силовики вербуют несовершеннолетних в Запорожской области
Украинские силовики вербуют несовершеннолетних в Запорожской области - РИА Новости, 14.11.2024
Украинские силовики вербуют несовершеннолетних в Запорожской области
Украинские силовики вербуют несовершеннолетних жителей Запорожской области для диверсий, но российские власти уверенно противодействуют такой работе, рассказал... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T02:49
2024-11-14T05:54
запорожская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. Украинские силовики вербуют несовершеннолетних жителей Запорожской области для диверсий, но российские власти уверенно противодействуют такой работе, рассказал РИА Новости заместитель губернатора области Антон Тицкий.Ранее в Следственном комитете сообщали, что три несовершеннолетних жителя Запорожской области предстанут перед судом за участие в диверсионной деятельности. "Вся прыть украинских вооруженных формирований заключается лишь в попытках посеять панику и создать гуманитарную катастрофу на наших территориях. Мы эти провокации отражаем. Украинские спецслужбы также работают вгрязную, пытаясь запугать гражданских посредством преследования и покушений на представителей правительства Запорожской области, общественных деятелей, сотрудников госучреждений", — сказал Тицкий.Он отметил, что украинские силовики вербуют несовершеннолетних, но власти нашли методы противодействия работе украинских спецслужб."Пособниками выбирают зачастую совсем юных людей, с еще не окрепшей психикой. Этому мы тоже уверенно противостоим. Посредством гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения, реализации молодёжной политики, также в регионе работает антитеррористическая комиссия, которая проводит профилактическую и разъяснительную работу с населением", — подчеркнул он.
https://ria.ru/20241112/voenkomy-1983207544.html
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запорожская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, в мире
Запорожская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, В мире
Украинские силовики вербуют несовершеннолетних в Запорожской области

Замглавы Запорожской области: украинские силовики вербуют несовершеннолетних

© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице в городе Запорожье
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице в городе Запорожье. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. Украинские силовики вербуют несовершеннолетних жителей Запорожской области для диверсий, но российские власти уверенно противодействуют такой работе, рассказал РИА Новости заместитель губернатора области Антон Тицкий.
Ранее в Следственном комитете сообщали, что три несовершеннолетних жителя Запорожской области предстанут перед судом за участие в диверсионной деятельности.
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"Вся прыть украинских вооруженных формирований заключается лишь в попытках посеять панику и создать гуманитарную катастрофу на наших территориях. Мы эти провокации отражаем. Украинские спецслужбы также работают вгрязную, пытаясь запугать гражданских посредством преследования и покушений на представителей правительства Запорожской области, общественных деятелей, сотрудников госучреждений", — сказал Тицкий.
Он отметил, что украинские силовики вербуют несовершеннолетних, но власти нашли методы противодействия работе украинских спецслужб.
"Пособниками выбирают зачастую совсем юных людей, с еще не окрепшей психикой. Этому мы тоже уверенно противостоим. Посредством гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения, реализации молодёжной политики, также в регионе работает антитеррористическая комиссия, которая проводит профилактическую и разъяснительную работу с населением", — подчеркнул он.
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Запорожская областьСледственный комитет России (СК РФ)РоссияВ мире
 
 
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