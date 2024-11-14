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В Тюменской области сразу пять человек стали лотерейными миллионерами - РИА Новости, 14.11.2024
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17:45 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/uraru-1983804614.html
В Тюменской области сразу пять человек стали лотерейными миллионерами
В Тюменской области сразу пять человек стали лотерейными миллионерами - РИА Новости, 14.11.2024
В Тюменской области сразу пять человек стали лотерейными миллионерами
С начала года пятеро жителей Тюменской области стали миллионерами, выиграв в лотерею, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу оператора "Национальная... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T17:45
2024-11-14T17:45
общество
тюменская область
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. С начала года пятеро жителей Тюменской области стали миллионерами, выиграв в лотерею, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу оператора "Национальная лотерея"."Победители приобрели лотерейные билеты стоимостью 100 рублей в городских и сельских почтовых отделениях региона", — сообщили в пресс-службе.Уточняется, что сумма каждого выигрыша составила миллион рублейРанее сообщалось, что миллиард рублей в новогоднем розыгрыше 1526-го тиража "Русского лото" в январе 2024 года также достался жителям Тюмени — Светлане и Юрию Семеновым.
https://ria.ru/20241103/lotereya-1981633964.html
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общество, тюменская область, тюмень, ura.ru
Общество, Тюменская область, Тюмень, Ura.ru
В Тюменской области сразу пять человек стали лотерейными миллионерами

Ura.ru: пятеро жителей Тюменской области стали лотерейными миллионерами в 2024

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкРаботник почтамта пересчитывает деньги
Работник почтамта пересчитывает деньги - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. С начала года пятеро жителей Тюменской области стали миллионерами, выиграв в лотерею, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу оператора "Национальная лотерея".
"Победители приобрели лотерейные билеты стоимостью 100 рублей в городских и сельских почтовых отделениях региона", — сообщили в пресс-службе.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
В Госдуме предложили проводить лотереи для новорожденных
3 ноября, 01:28
Уточняется, что сумма каждого выигрыша составила миллион рублей
Ранее сообщалось, что миллиард рублей в новогоднем розыгрыше 1526-го тиража "Русского лото" в январе 2024 года также достался жителям Тюмени — Светлане и Юрию Семеновым.
Обладатели новогоднего миллиарда в тираже Русского лото Юрий и Светлана Семеновы - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Стало известно, кто выиграл лотерейный миллиард в "Столото"
18 января, 09:09
 
ОбществоТюменская областьТюменьUra.ru
 
 
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