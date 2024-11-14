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В Тюменской области сразу пять человек стали лотерейными миллионерами
В Тюменской области сразу пять человек стали лотерейными миллионерами - РИА Новости, 14.11.2024
В Тюменской области сразу пять человек стали лотерейными миллионерами
С начала года пятеро жителей Тюменской области стали миллионерами, выиграв в лотерею, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу оператора "Национальная... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T17:45
2024-11-14T17:45
2024-11-14T17:45
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. С начала года пятеро жителей Тюменской области стали миллионерами, выиграв в лотерею, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу оператора "Национальная лотерея"."Победители приобрели лотерейные билеты стоимостью 100 рублей в городских и сельских почтовых отделениях региона", — сообщили в пресс-службе.Уточняется, что сумма каждого выигрыша составила миллион рублейРанее сообщалось, что миллиард рублей в новогоднем розыгрыше 1526-го тиража "Русского лото" в январе 2024 года также достался жителям Тюмени — Светлане и Юрию Семеновым.
https://ria.ru/20241103/lotereya-1981633964.html
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общество, тюменская область, тюмень, ura.ru
Общество, Тюменская область, Тюмень, Ura.ru
В Тюменской области сразу пять человек стали лотерейными миллионерами
Ura.ru: пятеро жителей Тюменской области стали лотерейными миллионерами в 2024