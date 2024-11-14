Рейтинг@Mail.ru
"Мы доигрались": на Украине рассказали, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 14.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:16 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/ukraina-1983846309.html
"Мы доигрались": на Украине рассказали, что произошло в зоне СВО
"Мы доигрались": на Украине рассказали, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 14.11.2024
"Мы доигрались": на Украине рассказали, что произошло в зоне СВО
российских войск на Купянск в Харьковской области закончится тем, что они займут этот населенный пункт, заявил изданию "Телеграф" украинский военный Евгений... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T21:16
2024-11-14T21:16
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
владимир путин
виталий ганчев
харьковская область
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832258425_0:202:3132:1964_1920x0_80_0_0_0bcb67abafa2ccc4cde286b0a69ff256.jpg
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Наступление российских войск на Купянск в Харьковской области закончится тем, что они займут этот населенный пункт, заявил изданию "Телеграф" украинский военный Евгений Дикий."Мы доигрались до того, что бои уже идут, собственно, в пригороде самого Купянска", — заявил он.По словам Дикого, Украину может спасти только мобилизация.В четверг глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что российские войска закрепляются на окраинах Купянска. Ганчев уточнил, что продолжаются наступательные действия к северо-востоку и юго-востоку от города. В результате довольно большая группировка ВСУ может оказаться в полукотле.Президент Владимир Путин в начале ноября заявил, что российские военные заблокировали две группировки противника на Купянском направлении. В одной из них состоят около десяти тысяч боевиков, их прижали к водохранилищу. В другом месте заблокировали еще около пяти тысяч украинских солдат.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241114/kupyansk-1983754658.html
https://ria.ru/20241114/kurakhovo-1980950150.html
харьковская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832258425_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8736ead1634cf1df1be6a7060eacb8b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, владимир путин, виталий ганчев, харьковская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Виталий Ганчев, Харьковская область, Украина, В мире
"Мы доигрались": на Украине рассказали, что произошло в зоне СВО

"Телеграф": на Украине заявили, что доигрались до боев в пригороде Купянска

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Херсоне
Украинские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Наступление российских войск на Купянск в Харьковской области закончится тем, что они займут этот населенный пункт, заявил изданию "Телеграф" украинский военный Евгений Дикий.
"Мы доигрались до того, что бои уже идут, собственно, в пригороде самого Купянска", — заявил он.
Танк Т-72БЗ ВС РФ на одной из улиц в Купянске - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Купянск: что это за город и в чем его важность для СВО
Вчера, 19:40
По словам Дикого, Украину может спасти только мобилизация.
В четверг глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что российские войска закрепляются на окраинах Купянска. Ганчев уточнил, что продолжаются наступательные действия к северо-востоку и юго-востоку от города. В результате довольно большая группировка ВСУ может оказаться в полукотле.
Президент Владимир Путин в начале ноября заявил, что российские военные заблокировали две группировки противника на Купянском направлении. В одной из них состоят около десяти тысяч боевиков, их прижали к водохранилищу. В другом месте заблокировали еще около пяти тысяч украинских солдат.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Курахово: что это за город и в чем его значение для СВО
Вчера, 13:39
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинВиталий ГанчевХарьковская областьУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала