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"Мы доигрались": на Украине рассказали, что произошло в зоне СВО
"Мы доигрались": на Украине рассказали, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 14.11.2024
"Мы доигрались": на Украине рассказали, что произошло в зоне СВО
российских войск на Купянск в Харьковской области закончится тем, что они займут этот населенный пункт, заявил изданию "Телеграф" украинский военный Евгений... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T21:16
2024-11-14T21:16
2024-11-14T21:16
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Наступление российских войск на Купянск в Харьковской области закончится тем, что они займут этот населенный пункт, заявил изданию "Телеграф" украинский военный Евгений Дикий."Мы доигрались до того, что бои уже идут, собственно, в пригороде самого Купянска", — заявил он.По словам Дикого, Украину может спасти только мобилизация.В четверг глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что российские войска закрепляются на окраинах Купянска. Ганчев уточнил, что продолжаются наступательные действия к северо-востоку и юго-востоку от города. В результате довольно большая группировка ВСУ может оказаться в полукотле.Президент Владимир Путин в начале ноября заявил, что российские военные заблокировали две группировки противника на Купянском направлении. В одной из них состоят около десяти тысяч боевиков, их прижали к водохранилищу. В другом месте заблокировали еще около пяти тысяч украинских солдат.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Виталий Ганчев, Харьковская область, Украина, В мире
"Мы доигрались": на Украине рассказали, что произошло в зоне СВО
"Телеграф": на Украине заявили, что доигрались до боев в пригороде Купянска