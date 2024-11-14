https://ria.ru/20241114/ukraina-1983846309.html

"Мы доигрались": на Украине рассказали, что произошло в зоне СВО

"Мы доигрались": на Украине рассказали, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 14.11.2024

"Мы доигрались": на Украине рассказали, что произошло в зоне СВО

российских войск на Купянск в Харьковской области закончится тем, что они займут этот населенный пункт, заявил изданию "Телеграф" украинский военный Евгений... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T21:16

2024-11-14T21:16

2024-11-14T21:16

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

владимир путин

виталий ганчев

харьковская область

украина

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832258425_0:202:3132:1964_1920x0_80_0_0_0bcb67abafa2ccc4cde286b0a69ff256.jpg

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Наступление российских войск на Купянск в Харьковской области закончится тем, что они займут этот населенный пункт, заявил изданию "Телеграф" украинский военный Евгений Дикий."Мы доигрались до того, что бои уже идут, собственно, в пригороде самого Купянска", — заявил он.По словам Дикого, Украину может спасти только мобилизация.В четверг глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что российские войска закрепляются на окраинах Купянска. Ганчев уточнил, что продолжаются наступательные действия к северо-востоку и юго-востоку от города. В результате довольно большая группировка ВСУ может оказаться в полукотле.Президент Владимир Путин в начале ноября заявил, что российские военные заблокировали две группировки противника на Купянском направлении. В одной из них состоят около десяти тысяч боевиков, их прижали к водохранилищу. В другом месте заблокировали еще около пяти тысяч украинских солдат.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20241114/kupyansk-1983754658.html

https://ria.ru/20241114/kurakhovo-1980950150.html

харьковская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы украины, владимир путин, виталий ганчев, харьковская область, украина, в мире