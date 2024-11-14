https://ria.ru/20241114/ukraina-1983837856.html

Кандидат на пост главы разведки США выступала против политики по Украине

Кандидат на пост главы разведки США выступала против политики по Украине - РИА Новости, 14.11.2024

Кандидат на пост главы разведки США выступала против политики по Украине

Бывшая конгрессвумен Тулси Габбард, которую победивший на выборах президента США Дональд Трамп предложил на должность директора национальной разведки,... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T20:07

2024-11-14T20:07

2024-11-14T20:07

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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Бывшая конгрессвумен Тулси Габбард, которую победивший на выборах президента США Дональд Трамп предложил на должность директора национальной разведки, неоднократно выступала против политики США по Украине, в том числе против предоставления военной помощи, следует из ее постов в соцсетях. "Эту войну и страдания можно было бы легко избежать, если бы администрация (действующего президента США Джо - ред.) Байдена/НАТО просто признали законные опасения России по поводу безопасности в связи со вступлением Украины в НАТО, что означало бы присутствие войск США/НАТО прямо на границе с Россией", - написала Габбард на своей странице в соцсети X 23 февраля 2022 года. Она раскритиковала решение Байдена отправить Украине кассетные бомбы, так как оно показывает, что "им нет дела до украинского народа; эти боеприпасы приведут к потерям среди украинцев из-за неразорвавшихся бомб на протяжении десятилетий". А 16 августа 2022 года бывшая конгрессвумен запостила: "Санкции Байдена терпят неудачу. Доходы России от энергоносителей сейчас выше, чем до вторжения в Украину. Это проблема поставок. Байден ее создал." Она неоднократно критиковала администрацию Байдена и республиканцев в конгрессе за то, что американцы должны нести налоговое бремя ради поддержки Украины, которая впоследствии даже не подвергается аудиту и проверкам. "Байден/(вице-президент Камала - ред) Харрис и двухпартийная вашингтонская элита продолжают обеднять американцев и людей по всему миру и рискуют ядерной войной, чтобы "защитить демократию, победить автократию" на Украине. Но президент Украины продолжает доказывать, что демократия на Украине мертва, заставляя молчать инакомыслящих", - написала Габбард в X 27 июля 2022 года. Габбард с апреля 2022 года находится в базе украинского сайта "Миротворец" за якобы "участие в информационных спецоперациях России против Украины". После вступления Трампа в должность 20 января новому составу конгресса предстоит заслушать кандидатов на посты в администрацию, а затем утвердить их. Поскольку у республиканцев ожидается большинство в обеих палатах парламента, процедура согласования номинантов должна пройти быстро. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241114/tramp-1983702856.html

https://ria.ru/20241114/gabbard-1983673626.html

https://ria.ru/20241114/getts-1983642594.html

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, тулси габбард, нато