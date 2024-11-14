https://ria.ru/20241114/ukraina-1983807538.html

СМИ: депутата Рады обвинили в госизмене за заявления о диктатуре на Украине

СМИ: депутата Рады обвинили в госизмене за заявления о диктатуре на Украине - РИА Новости, 14.11.2024

СМИ: депутата Рады обвинили в госизмене за заявления о диктатуре на Украине

Депутат Верховной рады Евгений Шевченко, заявлявший о диктатуре и беззаконии на Украине, обвиняется в государственной измене, сообщило в четверг украинское... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T17:57

2024-11-14T17:57

2024-11-14T17:57

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верховная рада украины

служба безопасности украины

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Евгений Шевченко, заявлявший о диктатуре и беззаконии на Украине, обвиняется в государственной измене, сообщило в четверг украинское издание Liga.net, со ссылкой на собственные источники в Службе безопасности Украины (СБУ). Ранее Шевченко сообщил, что написал письмо победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу, в котором попросил его помочь в "прекращении диктатуры и беззакония" на Украине. Впоследствии глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что некоторые депутаты Верховной рады не поддерживают планы Киева по урегулированию конфликта, а действуют в интересах России. "Нардеп Евгений Шевченко получил подозрение в государственной измене", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Украинское государственное бюро расследований и СБУ в четверг заявили о предъявлении обвинений неназванном депутату Рады по статье о госизмене.

https://ria.ru/20240630/zelenskiy-1956397109.html

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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, верховная рада украины, служба безопасности украины