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СМИ: депутата Рады обвинили в госизмене за заявления о диктатуре на Украине - РИА Новости, 14.11.2024
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17:57 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/ukraina-1983807538.html
СМИ: депутата Рады обвинили в госизмене за заявления о диктатуре на Украине
СМИ: депутата Рады обвинили в госизмене за заявления о диктатуре на Украине - РИА Новости, 14.11.2024
СМИ: депутата Рады обвинили в госизмене за заявления о диктатуре на Украине
Депутат Верховной рады Евгений Шевченко, заявлявший о диктатуре и беззаконии на Украине, обвиняется в государственной измене, сообщило в четверг украинское... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T17:57
2024-11-14T17:57
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Евгений Шевченко, заявлявший о диктатуре и беззаконии на Украине, обвиняется в государственной измене, сообщило в четверг украинское издание Liga.net, со ссылкой на собственные источники в Службе безопасности Украины (СБУ). Ранее Шевченко сообщил, что написал письмо победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу, в котором попросил его помочь в "прекращении диктатуры и беззакония" на Украине. Впоследствии глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что некоторые депутаты Верховной рады не поддерживают планы Киева по урегулированию конфликта, а действуют в интересах России. "Нардеп Евгений Шевченко получил подозрение в государственной измене", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Украинское государственное бюро расследований и СБУ в четверг заявили о предъявлении обвинений неназванном депутату Рады по статье о госизмене.
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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, верховная рада украины, служба безопасности украины
В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины
СМИ: депутата Рады обвинили в госизмене за заявления о диктатуре на Украине

Liga.net: депутат Рады Шевченко, заявлявший о диктатуре, обвиняется в госизмене

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Евгений Шевченко, заявлявший о диктатуре и беззаконии на Украине, обвиняется в государственной измене, сообщило в четверг украинское издание Liga.net, со ссылкой на собственные источники в Службе безопасности Украины (СБУ).
Ранее Шевченко сообщил, что написал письмо победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу, в котором попросил его помочь в "прекращении диктатуры и беззакония" на Украине. Впоследствии глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что некоторые депутаты Верховной рады не поддерживают планы Киева по урегулированию конфликта, а действуют в интересах России.
"Нардеп Евгений Шевченко получил подозрение в государственной измене", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Украинское государственное бюро расследований и СБУ в четверг заявили о предъявлении обвинений неназванном депутату Рады по статье о госизмене.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
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В миреУкраинаСШАКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
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