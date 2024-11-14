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Украинские военные назвали единственный способ решения конфликта - РИА Новости, 14.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:38 14.11.2024 (обновлено: 23:03 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/ukraina-1983776423.html
Украинские военные назвали единственный способ решения конфликта
Украинские военные назвали единственный способ решения конфликта - РИА Новости, 14.11.2024
Украинские военные назвали единственный способ решения конфликта
Украинские военные признают, что единственным способом решения конфликта на Украине является дипломатия, сообщает телеканал ABC News. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T16:38
2024-11-14T23:03
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Украинские военные признают, что единственным способом решения конфликта на Украине является дипломатия, сообщает телеканал ABC News. Телеканал отмечает продвижение российских сил на линии фронта на востоке Украины, а также "опасную" нехватку личного состава в украинских войсках. "Единственный оставшийся способ (решения конфликта. — Прим. ред.) — дипломатический", — заявил телеканалу ABC News неназванный командующий ВСУ на востоке Украины. Как пишет телеканал, ряд украинских чиновников, командиров и солдат заявили, что они надеялись на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США и рассматривали его как шанс положить конец конфликту. По их мнению, продолжение боевых действий "идет не на пользу Украине". Ранее победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. Ранее на это неделе Владимир Зеленский заявил, что главком ВСУ Александр Сырский доложил о сложной ситуации для украинских войск на Кураховском и Покровском направлениях в ДНР, принято решение об их существенном усилении.Испанская газета Pais при этом ранее писала, что численность сил Украины, сосредоточенных в Сумской области, откуда ВСУ напали на территорию РФ, превышает число украинских военных на самых горячих участках в Донбассе. В ноябре о бедственном положении ВСУ в Курской области писала и американская газета The Washington Post. По ее данным, для украинских военных бои в Курской области — "адские", а ситуация в целом для ВСУ в этом российском регионе — тяжелая и абсолютно ужасная.В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Кроме того, Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20241111/kiev-1983124589.html
https://ria.ru/20241114/ukraina-1983637207.html
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россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, выборы президента сша — 2024, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО, Выборы президента США — 2024, В мире
Украинские военные назвали единственный способ решения конфликта

ABC News: ВСУ признают, что единственный способ решения конфликта это дипломатия

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военные на БМП
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военные на БМП. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Украинские военные признают, что единственным способом решения конфликта на Украине является дипломатия, сообщает телеканал ABC News.
Телеканал отмечает продвижение российских сил на линии фронта на востоке Украины, а также "опасную" нехватку личного состава в украинских войсках.
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"Единственный оставшийся способ (решения конфликта. — Прим. ред.) — дипломатический", — заявил телеканалу ABC News неназванный командующий ВСУ на востоке Украины.
Как пишет телеканал, ряд украинских чиновников, командиров и солдат заявили, что они надеялись на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США и рассматривали его как шанс положить конец конфликту. По их мнению, продолжение боевых действий "идет не на пользу Украине".
Ранее победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Ранее на это неделе Владимир Зеленский заявил, что главком ВСУ Александр Сырский доложил о сложной ситуации для украинских войск на Кураховском и Покровском направлениях в ДНР, принято решение об их существенном усилении.
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Испанская газета Pais при этом ранее писала, что численность сил Украины, сосредоточенных в Сумской области, откуда ВСУ напали на территорию РФ, превышает число украинских военных на самых горячих участках в Донбассе. В ноябре о бедственном положении ВСУ в Курской области писала и американская газета The Washington Post. По ее данным, для украинских военных бои в Курской области — "адские", а ситуация в целом для ВСУ в этом российском регионе — тяжелая и абсолютно ужасная.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Кроме того, Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
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После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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