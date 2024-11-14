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ВС России поразили украинские военные аэродромы и объекты энергетики - РИА Новости, 14.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 14.11.2024 (обновлено: 13:12 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/ukraina-1983704993.html
ВС России поразили украинские военные аэродромы и объекты энергетики
ВС России поразили украинские военные аэродромы и объекты энергетики - РИА Новости, 14.11.2024
ВС России поразили украинские военные аэродромы и объекты энергетики
Российская армия нанесла удары по украинским аэродромам и энергетической инфраструктуре, снабжающей оборонную промышленность, сообщило Минобороны. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T12:12
2024-11-14T13:12
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российская армия нанесла удары по украинским аэродромам и энергетической инфраструктуре, снабжающей оборонную промышленность, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.Средства ПВО сбили шесть снарядов американской РСЗО HIMARS и 78 дронов самолетного типа.Кроме того, подразделения Центральной группировки войск взяли под контроль населенный пункт Вознесенка в Донецкой Народной Республике.Всего в зоне ответственности "Центра" противник потерял более 485 человек личного состава, боевую машину пехоты Marder, пять боевых бронированных машин "Казак", турецкую боевую бронированную машину Kirpi, пять автомобилей, гаубицу М777, орудие Д-20, две гаубицы "Мста-Б", САУ "Гвоздика" и две гаубицы Д-30.
https://ria.ru/20241114/zaporozhskaya_oblast-1983644771.html
https://ria.ru/20241112/nato-1983187356.html
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безопасность, россия, украина, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили украинские военные аэродромы и объекты энергетики

ВС России поразили аэродромы и объекты энергетики, обеспечивающие ВПК Украины

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПилот разведывательно-ударного вертолета Ка-52 в зоне СВО
Пилот разведывательно-ударного вертолета Ка-52 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пилот разведывательно-ударного вертолета Ка-52 в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российская армия нанесла удары по украинским аэродромам и энергетической инфраструктуре, снабжающей оборонную промышленность, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.
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Средства ПВО сбили шесть снарядов американской РСЗО HIMARS и 78 дронов самолетного типа.
Кроме того, подразделения Центральной группировки войск взяли под контроль населенный пункт Вознесенка в Донецкой Народной Республике.
© ИнфографикаРоссийские войска освободили село Вознесенка в ДНР
Российские войска освободили село Вознесенка в ДНР
© Инфографика
Российские войска освободили село Вознесенка в ДНР
Всего в зоне ответственности "Центра" противник потерял более 485 человек личного состава, боевую машину пехоты Marder, пять боевых бронированных машин "Казак", турецкую боевую бронированную машину Kirpi, пять автомобилей, гаубицу М777, орудие Д-20, две гаубицы "Мста-Б", САУ "Гвоздика" и две гаубицы Д-30.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаСШАВооруженные силы Украины
 
 
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