https://ria.ru/20241114/ukraina-1983704993.html

ВС России поразили украинские военные аэродромы и объекты энергетики

ВС России поразили украинские военные аэродромы и объекты энергетики - РИА Новости, 14.11.2024

ВС России поразили украинские военные аэродромы и объекты энергетики

Российская армия нанесла удары по украинским аэродромам и энергетической инфраструктуре, снабжающей оборонную промышленность, сообщило Минобороны. РИА Новости, 14.11.2024

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российская армия нанесла удары по украинским аэродромам и энергетической инфраструктуре, снабжающей оборонную промышленность, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.Средства ПВО сбили шесть снарядов американской РСЗО HIMARS и 78 дронов самолетного типа.Кроме того, подразделения Центральной группировки войск взяли под контроль населенный пункт Вознесенка в Донецкой Народной Республике.Всего в зоне ответственности "Центра" противник потерял более 485 человек личного состава, боевую машину пехоты Marder, пять боевых бронированных машин "Казак", турецкую боевую бронированную машину Kirpi, пять автомобилей, гаубицу М777, орудие Д-20, две гаубицы "Мста-Б", САУ "Гвоздика" и две гаубицы Д-30.

https://ria.ru/20241114/zaporozhskaya_oblast-1983644771.html

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безопасность, россия, украина, сша, вооруженные силы украины