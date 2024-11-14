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На Украине объявили эвакуацию из 16 населенных пунктов - РИА Новости, 14.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:43 14.11.2024 (обновлено: 15:01 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/ukraina-1983681074.html
На Украине объявили эвакуацию из 16 населенных пунктов
На Украине объявили эвакуацию из 16 населенных пунктов - РИА Новости, 14.11.2024
На Украине объявили эвакуацию из 16 населенных пунктов
Обязательная эвакуация семей с детьми объявлена в 16 населенных пунктах в подконтрольной Киеву части Волновахского района ДНР, сообщили в созданной украинскими... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T10:43
2024-11-14T15:01
специальная военная операция на украине
в мире
киев
донецкая народная республика
волновахский район
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Обязательная эвакуация семей с детьми объявлена в 16 населенных пунктах в подконтрольной Киеву части Волновахского района ДНР, сообщили в созданной украинскими властями областной военной администрации. "Утвердили решение о проведении обязательной эвакуации принудительным способом детей с родителями, лицами, их заменяющими, или другими законными представителями из (ряда. — Прим. ред.) населенных пунктов Великоновоселковской поселковой территориальной общины Волновахского района", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте созданной Киевом областной военной администрации.По информации украинских властей, эвакуация объявлена в 16 населенных пунктах: Большой Новоселке, Андреевке, Богатыре, Времевке, Зеленом Куте, Золотой Ниве, Константинополе, Новом Комаре, Новоукраинке, Отрадном, Алексеевке, Петропавловке, Разливе, Славянке, Улаклах, Шевченково. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из города Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказалась выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области, из некоторых районов выехали практически все жители.
https://ria.ru/20241114/vsu-1983653471.html
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киев
донецкая народная республика
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в мире, киев, донецкая народная республика, волновахский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Донецкая Народная Республика, Волновахский район
На Украине объявили эвакуацию из 16 населенных пунктов

В подконтрольной Киеву части ДНР эвакуируют жителей 16 населенных пунктов

© AP Photo / Anton ShtukaУкраинский полицейский во время эвакуации
Украинский полицейский во время эвакуации - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Anton Shtuka
Украинский полицейский во время эвакуации. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Обязательная эвакуация семей с детьми объявлена в 16 населенных пунктах в подконтрольной Киеву части Волновахского района ДНР, сообщили в созданной украинскими властями областной военной администрации.
"Утвердили решение о проведении обязательной эвакуации принудительным способом детей с родителями, лицами, их заменяющими, или другими законными представителями из (ряда. — Прим. ред.) населенных пунктов Великоновоселковской поселковой территориальной общины Волновахского района", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте созданной Киевом областной военной администрации.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
"Азов"* прибыл в Часов Яр для устрашения подразделений ВСУ, сообщил Марочко
Вчера, 08:08
По информации украинских властей, эвакуация объявлена в 16 населенных пунктах: Большой Новоселке, Андреевке, Богатыре, Времевке, Зеленом Куте, Золотой Ниве, Константинополе, Новом Комаре, Новоукраинке, Отрадном, Алексеевке, Петропавловке, Разливе, Славянке, Улаклах, Шевченково.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из города Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказалась выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области, из некоторых районов выехали практически все жители.
Тайник украинских военных с более чем тремя тоннами ингредиентов для изготовления наркотических средств, обнаруженный в Мариуполе в ДНР - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевДонецкая Народная РеспубликаВолновахский район
 
 
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