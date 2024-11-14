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На Украине объявили эвакуацию из 16 населенных пунктов
На Украине объявили эвакуацию из 16 населенных пунктов - РИА Новости, 14.11.2024
На Украине объявили эвакуацию из 16 населенных пунктов
Обязательная эвакуация семей с детьми объявлена в 16 населенных пунктах в подконтрольной Киеву части Волновахского района ДНР, сообщили в созданной украинскими... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T10:43
2024-11-14T10:43
2024-11-14T15:01
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Обязательная эвакуация семей с детьми объявлена в 16 населенных пунктах в подконтрольной Киеву части Волновахского района ДНР, сообщили в созданной украинскими властями областной военной администрации. "Утвердили решение о проведении обязательной эвакуации принудительным способом детей с родителями, лицами, их заменяющими, или другими законными представителями из (ряда. — Прим. ред.) населенных пунктов Великоновоселковской поселковой территориальной общины Волновахского района", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте созданной Киевом областной военной администрации.По информации украинских властей, эвакуация объявлена в 16 населенных пунктах: Большой Новоселке, Андреевке, Богатыре, Времевке, Зеленом Куте, Золотой Ниве, Константинополе, Новом Комаре, Новоукраинке, Отрадном, Алексеевке, Петропавловке, Разливе, Славянке, Улаклах, Шевченково. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из города Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказалась выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области, из некоторых районов выехали практически все жители.
https://ria.ru/20241114/vsu-1983653471.html
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в мире, киев, донецкая народная республика, волновахский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Донецкая Народная Республика, Волновахский район
На Украине объявили эвакуацию из 16 населенных пунктов
В подконтрольной Киеву части ДНР эвакуируют жителей 16 населенных пунктов