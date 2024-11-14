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На Украине открестились от планов заполучить ядерное оружие - РИА Новости, 14.11.2024
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00:51 14.11.2024 (обновлено: 01:07 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/ukraina-1983637871.html
На Украине открестились от планов заполучить ядерное оружие
На Украине открестились от планов заполучить ядерное оружие - РИА Новости, 14.11.2024
На Украине открестились от планов заполучить ядерное оружие
Украина не владеет ядерным оружием, не намерена его создавать и тесно сотрудничает с МАГАТЭ, с таким утверждением выступил МИД страны после публикации в... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T00:51
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Украина не владеет ядерным оружием, не намерена его создавать и тесно сотрудничает с МАГАТЭ, с таким утверждением выступил МИД страны после публикации в британской газете Times. &quot;Украина придерживается ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия. — Прим. ред.); мы не владеем, не разрабатываем и не намерены создавать ядерное оружие. Украина тесно сотрудничает с МАГАТЭ и полностью прозрачна для его мониторинга, что исключает использование ядерных материалов в военных целях&quot;, — говорится в заявлении пресс-секретаря украинского МИД Георгия Тихого, опубликованном в Telegram-канале дипведомства.Британская газета Times со ссылкой на доклад, подготовленный украинскими исследователями для министерства обороны, сообщила в среду, что Киев может разработать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев в случае, если США сократят военную помощь.Ранее Украина призывала Запад к ее скорейшему приглашению в НАТО, в противном случае угрожая созданием ядерного оружия. Газета Bild со ссылкой на украинского чиновника сообщала, что Киев якобы может сконструировать такое оружие в течение нескольких недель.Как заявлял Владимир Путин, создать ядерное оружие в современном мире несложно, но пока неясно, способна ли на это Украина. Он также назвал очередной провокацией сообщения о том, что у этой страны может появиться такое оружие. По его словам, любой шаг в этом направлении со стороны Украины будет встречать соответствующую реакцию и Россия не допустит создания ядерного оружия Киевом ни при каких обстоятельствах. Кроме того, Москва, заверил Путин, отследит, если кто-то из западных стран захочет передать Украине такое оружие.В начале ноября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Киев способен пойти на провокацию с "грязной бомбой" для противодействия Москве и ее задачам в специальной военной операции.
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украина, россия, киев, владимир путин, игорь кириллов, магатэ, нато
Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Игорь Кириллов, МАГАТЭ, НАТО
На Украине открестились от планов заполучить ядерное оружие

МИД Украины: Киев не владеет ядерным оружием и не намерен создавать его

© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Украина не владеет ядерным оружием, не намерена его создавать и тесно сотрудничает с МАГАТЭ, с таким утверждением выступил МИД страны после публикации в британской газете Times.
«

"Украина придерживается ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия. — Прим. ред.); мы не владеем, не разрабатываем и не намерены создавать ядерное оружие. Украина тесно сотрудничает с МАГАТЭ и полностью прозрачна для его мониторинга, что исключает использование ядерных материалов в военных целях", — говорится в заявлении пресс-секретаря украинского МИД Георгия Тихого, опубликованном в Telegram-канале дипведомства.

Британская газета Times со ссылкой на доклад, подготовленный украинскими исследователями для министерства обороны, сообщила в среду, что Киев может разработать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев в случае, если США сократят военную помощь.
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Ранее Украина призывала Запад к ее скорейшему приглашению в НАТО, в противном случае угрожая созданием ядерного оружия. Газета Bild со ссылкой на украинского чиновника сообщала, что Киев якобы может сконструировать такое оружие в течение нескольких недель.
Как заявлял Владимир Путин, создать ядерное оружие в современном мире несложно, но пока неясно, способна ли на это Украина. Он также назвал очередной провокацией сообщения о том, что у этой страны может появиться такое оружие. По его словам, любой шаг в этом направлении со стороны Украины будет встречать соответствующую реакцию и Россия не допустит создания ядерного оружия Киевом ни при каких обстоятельствах. Кроме того, Москва, заверил Путин, отследит, если кто-то из западных стран захочет передать Украине такое оружие.
В начале ноября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Киев способен пойти на провокацию с "грязной бомбой" для противодействия Москве и ее задачам в специальной военной операции.
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УкраинаРоссияКиевВладимир ПутинИгорь КирилловМАГАТЭНАТО
 
 
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