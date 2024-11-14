На Украине открестились от планов заполучить ядерное оружие
МИД Украины: Киев не владеет ядерным оружием и не намерен создавать его
© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Украина не владеет ядерным оружием, не намерена его создавать и тесно сотрудничает с МАГАТЭ, с таким утверждением выступил МИД страны после публикации в британской газете Times.
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"Украина придерживается ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия. — Прим. ред.); мы не владеем, не разрабатываем и не намерены создавать ядерное оружие. Украина тесно сотрудничает с МАГАТЭ и полностью прозрачна для его мониторинга, что исключает использование ядерных материалов в военных целях", — говорится в заявлении пресс-секретаря украинского МИД Георгия Тихого, опубликованном в Telegram-канале дипведомства.
Британская газета Times со ссылкой на доклад, подготовленный украинскими исследователями для министерства обороны, сообщила в среду, что Киев может разработать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев в случае, если США сократят военную помощь.
Ранее Украина призывала Запад к ее скорейшему приглашению в НАТО, в противном случае угрожая созданием ядерного оружия. Газета Bild со ссылкой на украинского чиновника сообщала, что Киев якобы может сконструировать такое оружие в течение нескольких недель.
Как заявлял Владимир Путин, создать ядерное оружие в современном мире несложно, но пока неясно, способна ли на это Украина. Он также назвал очередной провокацией сообщения о том, что у этой страны может появиться такое оружие. По его словам, любой шаг в этом направлении со стороны Украины будет встречать соответствующую реакцию и Россия не допустит создания ядерного оружия Киевом ни при каких обстоятельствах. Кроме того, Москва, заверил Путин, отследит, если кто-то из западных стран захочет передать Украине такое оружие.
В начале ноября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Киев способен пойти на провокацию с "грязной бомбой" для противодействия Москве и ее задачам в специальной военной операции.
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