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Израильские ВВС нанесли удары по сооружениям "Исламского джихада" в Сирии

Израильские ВВС нанесли удары по сооружениям "Исламского джихада" в Сирии - РИА Новости, 14.11.2024

Израильские ВВС нанесли удары по сооружениям "Исламского джихада" в Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военным сооружениям и штабам организации "Исламский джихад" на территории Сирии, сообщила в четверг пресс-служба... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T18:28

2024-11-14T18:28

2024-11-14T18:28

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ХАЙФА, 14 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военным сооружениям и штабам организации "Исламский джихад" на территории Сирии, сообщила в четверг пресс-служба армии. "Ранее сегодня силы ЦАХАЛ нанесли удары по военным сооружениям и командным центрам, принадлежащим террористической организации "Исламский джихад" в Сирии", - говорится в сообщении. В сообщении отмечается, что организация "Исламский джихад" оказывает поддержку шиитскому движению "Хезболлах" на юге Ливана, а также причастна к событиям 7 октября прошлого года. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43,5 тысяч палестинцев, пострадали свыше 102 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241113/lavrentev-1983426151.html

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в мире, израиль, ливан, сирия, исламский джихад, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024