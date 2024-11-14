https://ria.ru/20241114/uchenyy-1983701558.html
Буддийский ученый сделал важное заявление на конференции в Москве
Буддийский ученый сделал важное заявление на конференции в Москве - РИА Новости, 14.11.2024
Буддийский ученый сделал важное заявление на конференции в Москве
Современная наука, как и религия, политика и любая другая область общественной жизни, должна основываться на ответственности человека за свои действия, иначе... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T12:03
2024-11-14T12:03
2024-11-14T17:27
религия
москва
индия
непал
татьяна черниговская
религия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости, Ольга Липич. Современная наука, как и религия, политика и любая другая область общественной жизни, должна основываться на ответственности человека за свои действия, иначе она может стать очень опасной, заявил на научном форуме в Москве известный буддийский геше (ученый) Лхакдор, бывший личным переводчиком Далай-ламы и возглавляющий Библиотеку тибетских трудов и архивов в Дхарамсале (Индия). "Научные исследования и изобретения могут быть очень опасны, могут использоваться во зло, как атомные бомбы, потому что западный подход к науке не подразумевает персональной ответственности. Наука, как и религия, политика, любая деятельность в обществе, должна быть основана на глубокой ответственности человека за свои действия", - сказал геше Лхакдор участникам международной конференции "Тибетология и буддология на стыке науки и религии" в Институте востоковедения РАН. По его словам, об этих этических вопросах часто говорит Далай-лама, в частности, в своей книге, переведенной на русский язык, "Вселенная в одном атоме: наука и духовность на служении миру". Отдельные главы ее посвящены таким темам, как "Пустота, теория относительности и квантовая физика", "Эволюция, карма и мир живых существ", "Проблема возникновения сознания", "Этические проблемы современной генетики". "Диалог между буддизмом и наукой очень важен сегодня… Западная наука – внешняя, исследует тело, материю. Буддизм же – наука внутренняя, исследует ум", - считает геше Лхакдор. Он поддержал развитие сотрудничества между ведущими российскими исследователями сознания и буддийскими учеными, в частности, совместные конференции, научным организатором которых выступил директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени Ломоносова, академик РАН, нейрофизиолог Константин Анохин. В мае 2023 года под научным руководством Анохина в североиндийском городе Дхарамсала при личном участии Далай-ламы состоялся первый такой международный форум под названием "Сознание животных". А в мае 2024 года в столице Непала Катманду прошла расширенная конференция на тему "Как изучать и понимать сознание не у людей", собравшая в том числе специалистов в области искусственного интеллекта. Человек, добавил геше Лхакдор, в отличие от животных, имеет такое преимущество, как язык, человеческая речь, и может обсуждать и решать проблемы, предотвращая насилие. "Насилие же порождает насилие и страдания", - заключил буддийский ученый. В международной конференции "Тибетология и буддология на стыке науки и религии", прошедшей на этой неделе в Москве, приняли участие академик РАН Константин Анохин, директор Института когнитивных исследований СПбГУ, академик РАО Татьяна Черниговская, возглавлявший многие годы Институт мозга человека РАН академик Святослав Медведев, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов МГУ имени М. В. Ломоносова профессор Александр Каплан и другие крупные светские ученые, а также буддийские геше из России, Индии и других стран. Организаторами форума выступили Институт востоковедения РАН и фонд содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма "Сохраним Тибет" (Москва).
https://ria.ru/20241114/kanon-1983700636.html
https://ria.ru/20240813/kitaj-1965868387.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, индия, непал, татьяна черниговская , религия
Религия, Москва, Индия, Непал, Татьяна Черниговская , Религия
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости, Ольга Липич. Современная наука, как и религия, политика и любая другая область общественной жизни, должна основываться на ответственности человека за свои действия, иначе она может стать очень опасной, заявил на научном форуме в Москве известный буддийский геше (ученый) Лхакдор, бывший личным переводчиком Далай-ламы и возглавляющий Библиотеку тибетских трудов и архивов в Дхарамсале (Индия).
"Научные исследования и изобретения могут быть очень опасны, могут использоваться во зло, как атомные бомбы, потому что западный подход к науке не подразумевает персональной ответственности. Наука, как и религия, политика, любая деятельность в обществе, должна быть основана на глубокой ответственности человека за свои действия", - сказал геше Лхакдор участникам международной конференции "Тибетология и буддология на стыке науки и религии" в Институте востоковедения РАН.
По его словам, об этих этических вопросах часто говорит Далай-лама, в частности, в своей книге, переведенной на русский язык, "Вселенная в одном атоме: наука и духовность на служении миру". Отдельные главы ее посвящены таким темам, как "Пустота, теория относительности и квантовая физика", "Эволюция, карма и мир живых существ", "Проблема возникновения сознания", "Этические проблемы современной генетики".
"Диалог между буддизмом и наукой очень важен сегодня… Западная наука – внешняя, исследует тело, материю. Буддизм же – наука внутренняя, исследует ум", - считает геше Лхакдор.
Он поддержал развитие сотрудничества между ведущими российскими исследователями сознания и буддийскими учеными, в частности, совместные конференции, научным организатором которых выступил директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени Ломоносова, академик РАН, нейрофизиолог Константин Анохин. В мае 2023 года под научным руководством Анохина в североиндийском городе Дхарамсала при личном участии Далай-ламы состоялся первый такой международный форум под названием "Сознание животных". А в мае 2024 года в столице Непала Катманду
прошла расширенная конференция на тему "Как изучать и понимать сознание не у людей", собравшая в том числе специалистов в области искусственного интеллекта.
Человек, добавил геше Лхакдор, в отличие от животных, имеет такое преимущество, как язык, человеческая речь, и может обсуждать и решать проблемы, предотвращая насилие.
"Насилие же порождает насилие и страдания", - заключил буддийский ученый.
В международной конференции "Тибетология и буддология на стыке науки и религии", прошедшей на этой неделе в Москве, приняли участие академик РАН Константин Анохин, директор Института когнитивных исследований СПбГУ, академик РАО Татьяна Черниговская
, возглавлявший многие годы Институт мозга человека РАН академик Святослав Медведев, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов МГУ имени М. В. Ломоносова профессор Александр Каплан и другие крупные светские ученые, а также буддийские геше из России
, Индии и других стран. Организаторами форума выступили Институт востоковедения РАН и фонд содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма "Сохраним Тибет" (Москва).