https://ria.ru/20241114/uchenyy-1983701558.html

Буддийский ученый сделал важное заявление на конференции в Москве

Буддийский ученый сделал важное заявление на конференции в Москве - РИА Новости, 14.11.2024

Буддийский ученый сделал важное заявление на конференции в Москве

Современная наука, как и религия, политика и любая другая область общественной жизни, должна основываться на ответственности человека за свои действия, иначе... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T12:03

2024-11-14T12:03

2024-11-14T17:27

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индия

непал

татьяна черниговская

религия

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости, Ольга Липич. Современная наука, как и религия, политика и любая другая область общественной жизни, должна основываться на ответственности человека за свои действия, иначе она может стать очень опасной, заявил на научном форуме в Москве известный буддийский геше (ученый) Лхакдор, бывший личным переводчиком Далай-ламы и возглавляющий Библиотеку тибетских трудов и архивов в Дхарамсале (Индия). "Научные исследования и изобретения могут быть очень опасны, могут использоваться во зло, как атомные бомбы, потому что западный подход к науке не подразумевает персональной ответственности. Наука, как и религия, политика, любая деятельность в обществе, должна быть основана на глубокой ответственности человека за свои действия", - сказал геше Лхакдор участникам международной конференции "Тибетология и буддология на стыке науки и религии" в Институте востоковедения РАН. По его словам, об этих этических вопросах часто говорит Далай-лама, в частности, в своей книге, переведенной на русский язык, "Вселенная в одном атоме: наука и духовность на служении миру". Отдельные главы ее посвящены таким темам, как "Пустота, теория относительности и квантовая физика", "Эволюция, карма и мир живых существ", "Проблема возникновения сознания", "Этические проблемы современной генетики". "Диалог между буддизмом и наукой очень важен сегодня… Западная наука – внешняя, исследует тело, материю. Буддизм же – наука внутренняя, исследует ум", - считает геше Лхакдор. Он поддержал развитие сотрудничества между ведущими российскими исследователями сознания и буддийскими учеными, в частности, совместные конференции, научным организатором которых выступил директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени Ломоносова, академик РАН, нейрофизиолог Константин Анохин. В мае 2023 года под научным руководством Анохина в североиндийском городе Дхарамсала при личном участии Далай-ламы состоялся первый такой международный форум под названием "Сознание животных". А в мае 2024 года в столице Непала Катманду прошла расширенная конференция на тему "Как изучать и понимать сознание не у людей", собравшая в том числе специалистов в области искусственного интеллекта. Человек, добавил геше Лхакдор, в отличие от животных, имеет такое преимущество, как язык, человеческая речь, и может обсуждать и решать проблемы, предотвращая насилие. "Насилие же порождает насилие и страдания", - заключил буддийский ученый. В международной конференции "Тибетология и буддология на стыке науки и религии", прошедшей на этой неделе в Москве, приняли участие академик РАН Константин Анохин, директор Института когнитивных исследований СПбГУ, академик РАО Татьяна Черниговская, возглавлявший многие годы Институт мозга человека РАН академик Святослав Медведев, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов МГУ имени М. В. Ломоносова профессор Александр Каплан и другие крупные светские ученые, а также буддийские геше из России, Индии и других стран. Организаторами форума выступили Институт востоковедения РАН и фонд содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма "Сохраним Тибет" (Москва).

https://ria.ru/20241114/kanon-1983700636.html

https://ria.ru/20240813/kitaj-1965868387.html

https://ria.ru/20241113/soznanie-1983590365.html

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Никита Бизин

москва, индия, непал, татьяна черниговская , религия