Израиль нанес удар по центру Дамаска
САНА: израильская авиация нанесла удар по району Маззе в Дамаске
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БЕЙРУТ, 14 ноя — РИА Новости. Израильская боевая авиация, по предварительным данным, нанесла удары по району Маззе в центральной части столицы Сирии Дамаска, сообщило сирийское агентство САНА.
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"По предварительным данным, причина взрывов в районе Маззе — атака враждебного Израиля с воздуха", — указали в материале.
По данным агентства, еще один удар израильских ВВС пришелся по жилому дому в районе Кудсея в сирийской столице.
С 1 октября Израиль проводит сухопутную операцию против сил шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки не только ливанской территории, но и Сирии. ЦАХАЛ бьет по объектам инфраструктуры на границе двух арабских стран, утверждая, что они используются для поставок оружия шиитскому движению, а также регулярно наносит удары по Дамаску. Кроме того, в октябре израильская армия атаковала иранский машиностроительный завод Saba в индустриальном городке Хесья в сирийской провинции Хомс, а также множество других объектов.
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При этом целью атаки становится также гражданская инфраструктура. В частности, при ударе по жилому дому в районе Сейида-Зейнаб в пригороде Дамаска 10 ноября погибли семь мирных жителей, в том числе женщины и дети, еще 20 получили ранения.
Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия осуждает агрессию Израиля в отношении Сирии. По его словам, география боевых действий на Ближнем Востоке расширяется, это ведет к дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе и нагнетанию напряженности.
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