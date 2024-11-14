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Израиль нанес удар по центру Дамаска - РИА Новости, 14.11.2024
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15:32 14.11.2024 (обновлено: 16:30 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/tsakhal-1983757989.html
Израиль нанес удар по центру Дамаска
Израиль нанес удар по центру Дамаска - РИА Новости, 14.11.2024
Израиль нанес удар по центру Дамаска
Израильская боевая авиация, по предварительным данным, нанесла удары по району Маззе в центральной части столицы Сирии Дамаска, сообщило сирийское агентство... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T15:32
2024-11-14T16:30
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БЕЙРУТ, 14 ноя — РИА Новости. Израильская боевая авиация, по предварительным данным, нанесла удары по району Маззе в центральной части столицы Сирии Дамаска, сообщило сирийское агентство САНА."По предварительным данным, причина взрывов в районе Маззе — атака враждебного Израиля с воздуха", — указали в материале.По данным агентства, еще один удар израильских ВВС пришелся по жилому дому в районе Кудсея в сирийской столице.С 1 октября Израиль проводит сухопутную операцию против сил шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки не только ливанской территории, но и Сирии. ЦАХАЛ бьет по объектам инфраструктуры на границе двух арабских стран, утверждая, что они используются для поставок оружия шиитскому движению, а также регулярно наносит удары по Дамаску. Кроме того, в октябре израильская армия атаковала иранский машиностроительный завод Saba в индустриальном городке Хесья в сирийской провинции Хомс, а также множество других объектов.При этом целью атаки становится также гражданская инфраструктура. В частности, при ударе по жилому дому в районе Сейида-Зейнаб в пригороде Дамаска 10 ноября погибли семь мирных жителей, в том числе женщины и дети, еще 20 получили ранения.Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия осуждает агрессию Израиля в отношении Сирии. По его словам, география боевых действий на Ближнем Востоке расширяется, это ведет к дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе и нагнетанию напряженности.
https://ria.ru/20241114/izrail-1983657587.html
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Удары по району Маззе в центральной части Дамаска израильской боевой авиацией
Израильская боевая авиация нанесла удары по району Маззе в центральной части Дамаска. Кадры последствий заснял корреспондент РИА Новости.
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в мире, дамаск (город), израиль, сирия
В мире, Дамаск (город), Израиль, Сирия
Израиль нанес удар по центру Дамаска

САНА: израильская авиация нанесла удар по району Маззе в Дамаске

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БЕЙРУТ, 14 ноя — РИА Новости. Израильская боевая авиация, по предварительным данным, нанесла удары по району Маззе в центральной части столицы Сирии Дамаска, сообщило сирийское агентство САНА.
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"По предварительным данным, причина взрывов в районе Маззе — атака враждебного Израиля с воздуха", — указали в материале.
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По данным агентства, еще один удар израильских ВВС пришелся по жилому дому в районе Кудсея в сирийской столице.
С 1 октября Израиль проводит сухопутную операцию против сил шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки не только ливанской территории, но и Сирии. ЦАХАЛ бьет по объектам инфраструктуры на границе двух арабских стран, утверждая, что они используются для поставок оружия шиитскому движению, а также регулярно наносит удары по Дамаску. Кроме того, в октябре израильская армия атаковала иранский машиностроительный завод Saba в индустриальном городке Хесья в сирийской провинции Хомс, а также множество других объектов.
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При этом целью атаки становится также гражданская инфраструктура. В частности, при ударе по жилому дому в районе Сейида-Зейнаб в пригороде Дамаска 10 ноября погибли семь мирных жителей, в том числе женщины и дети, еще 20 получили ранения.
Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия осуждает агрессию Израиля в отношении Сирии. По его словам, география боевых действий на Ближнем Востоке расширяется, это ведет к дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе и нагнетанию напряженности.
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