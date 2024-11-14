https://ria.ru/20241114/tramp-1983833808.html

Фильму о Трампе отказали в прокатном удостоверении в России

Фильму о Трампе отказали в прокатном удостоверении в России - РИА Новости, 14.11.2024

Фильму о Трампе отказали в прокатном удостоверении в России

Минкультуры РФ сообщило РИА Новости, что фильму "Ученик. Восхождение Трампа" отказали в прокатном удостоверении в соответствии с пунктом об "иных определенных... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T19:43

2024-11-14T19:43

2024-11-14T19:43

культура

россия

дональд трамп

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Минкультуры РФ сообщило РИА Новости, что фильму "Ученик. Восхождение Трампа" отказали в прокатном удостоверении в соответствии с пунктом об "иных определенных федеральными законами случаях". "ООО "Арна Медиа" и ООО "АК" (Атмосфера кино) отказано в выдаче прокатного удостоверения на фильм "Ученик. Восхождение Трампа" в соответствии с подпунктом "з" пункта 19 Порядка предоставления (выдачи) прокатного удостоверения на фильм", - говорится в сообщении. В ведомстве не уточнили, что именно стало причиной отказа. В указанном подпункте "з" обстоятельства определяются как "в иных определенных федеральными законами случаях". Ранее в пресс-службе проекта заявили, что премьера фильма "Ученик. Восхождение Трампа " отменена, так как картина не получила прокатное удостоверение в России. До этого выход картины переносили с 24 на 31 октября, затем премьеру назначили на 14 ноября. Фильм затрагивает молодые годы Трампа и его путь к успеху. Роль Трампа исполнил Себастиан Стэн, его наставника Роя Кона — Джереми Стронг, первой жены Трампа – Мария Бакалова. Режиссером картины выступил иранский режиссер и лауреат Каннского кинофестиваля Али Аббаси ("Одни из нас", "Убийца "Священный паук").

https://ria.ru/20241114/podolyak-1983757122.html

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россия, дональд трамп, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)