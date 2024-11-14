CNN рассказал о проблемах с безопасностью в резиденции Трампа
CNN: обеспечить безопасность в резиденции Трампа крайне сложно из-за хаоса
© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Обеспечить безопасность в резиденции победившего на выборах в США Дональда Трампа крайне трудно из-за царящего там хаоса, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Поскольку ограничений на то, кого члены клуба Мар-а-Лаго (резиденция и гольф-клуб Трампа во Флориде – ред.) могут приводить в качестве гостей, нет, эта хаотичная ситуация вызывает небывалые проблемы с контрразведкой и безопасностью, к которым практически невозможно подготовится", - указывает телеканал.
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Отмечается, что безопасность в Мар-а-Лаго после проведения выборов в США была усилена. Среди прочего, Секретная служба США использует собак-роботов для наблюдения и обнаружения взрывчатых веществ.
По данным телеканала, в Секретной службе ожидают, что Трамп сменит исполняющего обязанности директора службы Рональда Роу.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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