Трамп может предложить своего адвоката на пост замгенпрокурора, пишет CNN
CNN: Трамп может предложить на пост замгенпрокурора своего адвоката Бланша
© AP Photo / Eduardo MunozТодд Бланш
© AP Photo / Eduardo Munoz
Тодд Бланш. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Победивший в президентских выборах Дональд Трамп может предложить на пост заместителя генпрокурора США своего адвоката Тодда Бланша, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Дональд Трамп серьезно рассматривает кандидатуру своего главного юриста Тодда Бланша на пост заместителя генерального прокурора - второе по значимости место в министерстве юстиции США", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, окончательное решение еще не принято. Если Трамп выдвинет Бланша, его кандидатуру предстоит утвердить Сенату, прежде чем он начнет помогать в руководстве департаментом, который является одним из приоритетных для будущего президента.
Ранее Трамп предложил на пост главы Минюста конгрессмена Мэтта Гетца, что шокировало работников ведомства, сообщал телеканал NBC News. В отношении конгрессмена велось федеральное расследование, закончившееся без предъявления обвинений в 2023 году. Он регулярно критиковал как минюст, так и ФБР, в том числе призывая лишить бюро финансирования и упразднить его.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января. -0-