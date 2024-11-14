https://ria.ru/20241114/tramp-1983667509.html

В минюсте США назвали очередную идею Трампа безумием, пишут СМИ

В минюсте США назвали очередную идею Трампа безумием, пишут СМИ - РИА Новости, 14.11.2024

В минюсте США назвали очередную идею Трампа безумием, пишут СМИ

Предложение победившего на выборах в США Дональда Трампа выдвинуть на пост главы министерства юстиции и генпрокурора конгрессмена Мэтта Гетца шокировало... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T09:48

2024-11-14T09:48

2024-11-14T10:09

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Предложение победившего на выборах в США Дональда Трампа выдвинуть на пост главы министерства юстиции и генпрокурора конгрессмена Мэтта Гетца шокировало работников ведомства, некоторые посчитали это решение "безумием", сообщает телеканал NBC News. О своем предложении в отношении Гетца Трамп объявил в среду. По данным NBC News, после появления этой информации в коридорах штаб-квартиры министерства царила мрачная атмосфера. "Боже мой", - заявил один из действующих чиновников департамента. Как сообщает телеканал, еще один чиновник назвал выбор Трампа "поистине ошеломляющим". Третий посчитал эту идею "безумием". Четвертый же возмутился, назвав ситуацию "смехотворной" и заявив, что Гетца не следует утверждать на столь важную должность в столь "эпохальный" момент истории. "Какого черта происходит?" и "Я с трудом нахожу слова" - такие фразы также звучали среди опрошенных сотрудников минюста. Один из них напомнил, что Гетц сам был объектом уголовного расследования, съязвив при этом, что из-за этого конгрессмен "обладает уникальными качествами" для должности генпрокурора. "Он является наименее квалифицированным человеком, когда-либо выдвинутым на должность в минюсте", - приводит телеканал слова бывшего высокопоставленного чиновника ведомства. По данным NBC News, Гетц, в отношении которого ранее велось федеральное расследование, закончившееся без предъявления обвинений, регулярно критиковал как минюст, так и ФБР, в том числе призывая лишить бюро финансирования и упразднить его. Как сообщается, дело, по которому проходил Гетц, касалось расследования преступной схемы, в результате которой в сексуальное рабство попала 17-летняя девушка. В 2023 году минюст принял решение прекратить расследование в отношении конгрессмена.Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241114/getts-1983642594.html

https://ria.ru/20241114/trump-1983600385.html

https://ria.ru/20241114/borrel-1983645049.html

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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден, фбр, nbc, выборы президента сша — 2024