https://ria.ru/20241114/tramp-1983638517.html

Нобелевский лауреат по экономике предрек США хаос при Трампе

Нобелевский лауреат по экономике предрек США хаос при Трампе - РИА Новости, 14.11.2024

Нобелевский лауреат по экономике предрек США хаос при Трампе

Будущая администрация избранного президента США Дональда Трампа будет много говорить о политических проблемах, при этом у него нет политики их решения, стране... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T01:10

2024-11-14T01:10

2024-11-14T01:10

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МОНТЕВИДЕО, 14 ноя - РИА Новости. Будущая администрация избранного президента США Дональда Трампа будет много говорить о политических проблемах, при этом у него нет политики их решения, стране предстоит хаос и латиноамериканский тип популизма, выразил мнение в беседе с РИА Новости лауреат нобелевской премии по экономике, профессор исследований глобальных конфликтов и директор Института Пирсона по изучению и разрешению глобальных конфликтов при Чикагском университете Джеймс Робинсон. "(От администрации Трампа следует ожидать) много речей и хаоса. Трамп на самом деле понимает многие политические недовольства лучше, чем демократы, и именно поэтому он победил. Но у него нет политики для решения проблем", - сказал Робинсон. Он привел в качестве примера отношение Трампа к мигрантам. "Например, обвинения в адрес иммигрантов. Иммигранты не несут ответственности за проблемы США, поэтому их преследование принесет только печаль и боль людям, которых делают жертвами", - добавил собеседник агентства, назвав происходящее в США сейчас "латиноамериканским, персоналистическим типом популизма". Отвечая на вопрос о глобальных усилиях по дедолларизации и альтернативных финансовых системах, экономист выразил сомнение, что это произойдет, поскольку существует "огромная проблема координации" этих усилий в отсутствие кандидата на замену доллару. По мнению Робинсона, США по-прежнему остаются самой динамичной экономикой в мире и движущей силой технических изменений и цифровой революции. Тем не менее, по его прогнозу, в ближайшие годы мировую экономику ждет "замедление и неизбежная деглобализация". Трамп ранее пригрозил массовой депортацией нелегальных мигрантов и введением тарифов от 25 до 100 процентов на мексиканский экспорт в США, если эта латиноамериканская страна не сдержит трафик мигрантов, а также трафик наркотиков в США. Робинсон в своей исследовательской работе по Латинской Америке указывает, что бедность и неравенство в странах региона глубоко укоренены в колониализме. Динамику Латинской Америки с начала XIX века он объясняет условиями "добывающей экономики", при которой рента от эксплуатации природных ресурсов сконцентрирована в руках экономической элиты. Британский исследователь проявляет особый интерес к странам Африки к югу от Сахары и Латинской Америке. Он проводил полевые исследования и собирал данные в Боливии, Колумбии, Гаити, Демократической Республике Конго, Нигерии, Сьерра-Леоне, Южной Африке и Зимбабве. В период с 1994 по 2022 год он преподавал в Андском университете в Боготе и опубликовал несколько книг, включая "Экономические истоки диктатуры и демократии" и "Почему нации терпят неудачу: истоки власти, процветания и бедности". Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241114/argentina-1983637521.html

https://ria.ru/20241113/post-1983633120.html

https://ria.ru/20241113/tramp-1983611255.html

сша

латинская америка

африка

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сша, латинская америка, африка, дональд трамп, камала харрис, джо байден, чикагский университет, nbc, в мире